Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где риск ударов

Армия РФ запустила в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы противовоздушной обороны.

По состоянию на 00:47 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

В 00:44 дроны в западной части Херсонской области изменили курс на северный/северо-западный.

По состоянию на 00:39 "Шахеды" двигались:

По состоянию на 23:52 вражеские дроны двигались:

Мониторинговые паблики сообщают о пуске "Шахедов" одновременно с 3-4 направлений.

В 23:19 вражеские дроны двигались восточнее Полтавы, курсом на юг.

По состоянию на 23:02 российские "Шахеды" были выявлены:

По состоянию на 22:03 вражеские беспилотники двигались:

Воздушные атаки России

Минувшей ночью российский агрессор обстрелял Украину 58 дронами и баллистической ракетой "Искандер-М"/KN-23.

Силы ПВО уничтожили 52 вражеских дрона, но было зафиксировано попадание ракеты и ряда беспилотников в трех локациях.

Днем 14 сентября враг много часов атаковал "Шахедами" Черниговскую область, в частности город Нежин. В Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы баллистики с северо-востока.

Вечером 13 сентября в Киевской области произошла детонация боеприпасов при перевозке поездом военного груза.

Однако железнодорожники и спасатели в сжатые сроки восстановили движение по поврежденному участку.