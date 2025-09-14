Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где риск ударов
Армия РФ запустила в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог.
По состоянию на 22:03 вражеские беспилотники двигались:
- в центральной и южной части Черниговской области, постоянно меняя курс;
- в западной части Сумской области юго-западным курсом.
По состоянию на 23:02 российские "Шахеды" были выявлены:
- на западе Харьковской области, курсом на Полтавскую область;
- в центральной части Черниговской области, постоянно меняя курс;
- в центральной части Полтавской области, курс юго-западный.
В 23:19 вражеские дроны двигались восточнее Полтавы, курсом на юг.
Мониторинговые паблики сообщают о пуске "Шахедов" одновременно с 3-4 направлений.
По состоянию на 23:52 вражеские дроны двигались:
- в восточной части Харьковской области, курс западный/юго-западный;
- в северной части Полтавской области, курс западный;
- в восточной части Сумской области, курс южный;
- в восточной части Черниговской области, постоянно меняют курс.
По состоянию на 00:39 "Шахеды" двигались:
- в северной части Харьковской области, курс южный;
- из Донецкой области, курсом на Днепропетровскую область;
- на границе Харьковской и Днепропетровской областей, курс западный;
- из Херсонской области, курсом на Николаевскую область.
В 00:44 дроны в западной части Херсонской области изменили курс на северный/северо-западный.
По состоянию на 00:47 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Воздушные атаки России
Минувшей ночью российский агрессор обстрелял Украину 58 дронами и баллистической ракетой "Искандер-М"/KN-23.
Силы ПВО уничтожили 52 вражеских дрона, но было зафиксировано попадание ракеты и ряда беспилотников в трех локациях.
Днем 14 сентября враг много часов атаковал "Шахедами" Черниговскую область, в частности город Нежин. В Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы баллистики с северо-востока.
Вечером 13 сентября в Киевской области произошла детонация боеприпасов при перевозке поездом военного груза.
Однако железнодорожники и спасатели в сжатые сроки восстановили движение по поврежденному участку.