UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де загроза ударів

Фото: Україну знову атакують російські ударні безпілотники (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники запустили ударні дрони в напрямку України. В низці областей оголошено повітряну тривогу.

О 22:53 військові повідомили про входження групи ворожих дронів із російської Брянської області на північ Чернігівської області.

О 23:17 Повітряні сили повідомили про рух великої групи "Шахедів" на півночі Чернігівської та Сумської областей курсом на південь.

О 23:43 з'явилася нова група ворожих ударних БпЛА з Брянської області на північ Сумської та Чернігівської областей.

О 23:47 військові повідомили про нову групу російських "Шахедів" з Донецької на Дніпропетровську та Запорізьку області.

Крім того, зафіксована нова група ворожих ударних дронів з російської Курської області на  Сумську область.

Станом на 00:13 російські дрони рухалися:

  • група в центрі Сумської області курсом на південь;
  • на сході, південному сході Чернігівської області, курсом на Полтавську область;
  • кілька груп на південному сході Дніпропетровської області курсом на Дніпро, та Павлоград.

О 00:24 Повітряні сили повідомили про рух нової групи ворожих безпілотників із російської Бєлгородської області на південь Сумської області.

Станом на 00:50 карта повітряних тривог України виглядала так:

Повітряні атаки Росії

Російська армія продовжує вчиняти терористичні атаки проти цивільного населення України. Найчастіше під удар потрапляють прифронтові області, райони і населені пункти півночі, сходу та півдня.

Так, вранці у суботу 9 серпня, військові агресора обстріляли дроном автобус у передмісті Херсона. Внаслідок атаки загинули двоє та зазнали поранень понад півтора десятка пасажирів.

Під час рятувальної операції через повторний удар FPV-дрона також постраждали троє поліцейських.

Крім того, загарбники вдарили дроном по автомобілю в Запорізькій області. Внаслідок обстрілу загинули люди, що перебували у салоні.

Також ворожий безпілотник пошкодив магазин меблів у Харкові.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніАтака дронів