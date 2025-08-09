Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де загроза ударів

Повітряні атаки Росії

Російська армія продовжує вчиняти терористичні атаки проти цивільного населення України. Найчастіше під удар потрапляють прифронтові області, райони і населені пункти півночі, сходу та півдня.

Так, вранці у суботу 9 серпня, військові агресора обстріляли дроном автобус у передмісті Херсона. Внаслідок атаки загинули двоє та зазнали поранень понад півтора десятка пасажирів.

Під час рятувальної операції через повторний удар FPV-дрона також постраждали троє поліцейських.

Крім того, загарбники вдарили дроном по автомобілю в Запорізькій області. Внаслідок обстрілу загинули люди, що перебували у салоні.

Також ворожий безпілотник пошкодив магазин меблів у Харкові.