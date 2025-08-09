Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де загроза ударів

Російські загарбники запустили ударні дрони в напрямку України. В низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.
О 22:53 військові повідомили про входження групи ворожих дронів із російської Брянської області на північ Чернігівської області.
О 23:17 Повітряні сили повідомили про рух великої групи "Шахедів" на півночі Чернігівської та Сумської областей курсом на південь.
О 23:43 з'явилася нова група ворожих ударних БпЛА з Брянської області на північ Сумської та Чернігівської областей.
О 23:47 військові повідомили про нову групу російських "Шахедів" з Донецької на Дніпропетровську та Запорізьку області.
Крім того, зафіксована нова група ворожих ударних дронів з російської Курської області на Сумську область.
Станом на 00:13 російські дрони рухалися:
О 00:24 Повітряні сили повідомили про рух нової групи ворожих безпілотників із російської Бєлгородської області на південь Сумської області.
Станом на 00:50 карта повітряних тривог України виглядала так:
Російська армія продовжує вчиняти терористичні атаки проти цивільного населення України. Найчастіше під удар потрапляють прифронтові області, райони і населені пункти півночі, сходу та півдня.
Так, вранці у суботу 9 серпня, військові агресора обстріляли дроном автобус у передмісті Херсона. Внаслідок атаки загинули двоє та зазнали поранень понад півтора десятка пасажирів.
Під час рятувальної операції через повторний удар FPV-дрона також постраждали троє поліцейських.
Крім того, загарбники вдарили дроном по автомобілю в Запорізькій області. Внаслідок обстрілу загинули люди, що перебували у салоні.
Також ворожий безпілотник пошкодив магазин меблів у Харкові.