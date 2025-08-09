ua en ru
Сб, 09 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Смертоносний удар по автобусу під Херсоном: подробиці атаки РФ

Херсонська область, Субота 09 серпня 2025 17:38
UA EN RU
Смертоносний удар по автобусу під Херсоном: подробиці атаки РФ Фото: росіяни вдарили по автобумсу під Херсоном (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Вранці 9 серпня російський дрон атакував пасажирський автобус у передмісті Херсона. Серед постраждалих - жінки та чоловіки віком від 23 до 83 років, кілька з них у реанімації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Це був звичайний ранок, який росіяни перетворили на трагедію. Люди їхали у справах. Раптом - вибух. російські терористи свідомо вдарили з дрона по автобусу у передмісті Херсона", - зауважив глава ОВА.

Прокудін зазначив, що в результаті ворожого обстрілу загинули двоє чоловіків віком близько 50 та 70 років.Відповідні служби наразі встановлюють особи загиблих.

"Мої співчуття рідним і близьким. Поранення дістали шістнадцятеро пасажирів: 10 жінок та 6 чоловіків. Наймолодшому з них 23 роки, найстаршому - 83", - повідомив глава ОВА.

За його даними, одного тяжкотравмованого бригада "швидкої" евакуювала до сусідньої області з відкритою черепно-мозковою травмою та пораненням голови.

Відомо також, що ще четверо пасажирів, дістали важкі поранення життєво важливих органів й нині перебувають у реанімації. Трьох - прооперували та стабілізували їхній стан, за життя одного - лікарі досі борються.

Ще чотирьох потерпілих шпиталізували у середньому стані тяжкості з переломами кісток та уламковими пораненнями.

Сімох постраждалих після надання меддопомоги відпустили на амбулаторне лікування. У них - контузії та множинні непроникаючі уламкові поранення.

Удар по автобусу

Нагадаємо, зранку 9 серпня російські окупанти вдарили дронами по маршрутному автобусу у передмісті Херсона. Через удар по маршрутці загинули двоє чоловіків, а ще 16 людей отримали поранення.

Серед постраждалих є троє правоохоронців, оскільки вони потрапили під повторний удар ворога. Як писало РБК-Україна, під час спроби поліцейськими дістати з салону автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрона.

Зауважимо, що раніше сьогодні правоохоронці вже показали перші хвилини після цинічного удару ворога.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Війна Росії проти України
Новини
Дрони СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані, - джерела
Дрони СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані, - джерела
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН