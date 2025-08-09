Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где риск ударов

Воздушные атаки России

Российская армия продолжает осуществлять террористические атаки против гражданского населения Украины. Чаще всего под удар попадают прифронтовые области, районы и населенные пункты севера, востока и юга.

Так, утром в субботу 9 августа, военные агрессора обстреляли дроном автобус в пригороде Херсона. В результате атаки погибли двое и получили ранения более полутора десятков пассажиров.

Во время спасательной операции из-за повторного удара FPV-дрона также пострадали трое полицейских.

Кроме того, захватчики ударили дроном по автомобилю в Запорожской области. В результате обстрела погибли люди, находившиеся в салоне.

Также вражеский беспилотник повредил магазин мебели в Харькове.