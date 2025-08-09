Дрон пробив дах. Як після атаки виглядає "Меблевий лабіринт" у Харкові (фото)

Внаслідок російської атаки терор-дроном на Харків 9 серпня постраждав магазин "Меблевий лабіринт". Було пошкоджено дах та приміщення магазину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Національної поліції та повідомлення ДСНС Харківської області.

"9 серпня близько 16:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що ворожий безпілотник поцілив по меблевому магазину. Пошкоджено дах та приміщення закладу торгівлі. На місце оперативно прибули працівники поліції, рятувальники та медики. Наразі проводиться огляд місця влучання, надається допомога постраждалим", - сказано у повідомленні.

За даними поліції, внаслідок влучання терор-дрона в магазин отримали осколкові поранення троє жінок 38, 45, 43 років, та 17-річна дівчина. Усіх постраждалих доставили до лікарні.

Також у поліції показали фото з місця атаки російських окупантів.

Наслідки атаки росіян по Харкову 9 серпня (Нацполіція Харківщини)

За даними харківських ЗМІ та каналів, під атакою опинився магазин "Меблевий лабіринт у Салтівському районі.

Також фото наслідків атаки показали в ДСНС Харківської області. За даними рятувальників, постраждалих було п'ятеро, в тому числі одна дитина.

"Пожежі не було. Рятувальники розрізали пошкоджені конструкції металевої покрівлі. Психологи ДСНС надавали допомогу людям", - сказано у повідомленні.