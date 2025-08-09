Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де загроза ударів

Російські загарбники запустили ударні дрони в напрямку України. В низці областей оголошено повітряну тривогу.

Станом на 00:50 карта повітряних тривог України виглядала так:

О 00:24 Повітряні сили повідомили про рух нової групи ворожих безпілотників із російської Бєлгородської області на південь Сумської області.

Крім того, зафіксована нова група ворожих ударних дронів з російської Курської області на Сумську область.

О 23:47 військові повідомили про нову групу російських "Шахедів" з Донецької на Дніпропетровську та Запорізьку області.

О 23:43 з'явилася нова група ворожих ударних БпЛА з Брянської області на північ Сумської та Чернігівської областей.

О 23:17 Повітряні сили повідомили про рух великої групи "Шахедів" на півночі Чернігівської та Сумської областей курсом на південь.

О 22:53 військові повідомили про входження групи ворожих дронів із російської Брянської області на північ Чернігівської області.

Повітряні атаки Росії

Російська армія продовжує вчиняти терористичні атаки проти цивільного населення України. Найчастіше під удар потрапляють прифронтові області, райони і населені пункти півночі, сходу та півдня.

Так, вранці у суботу 9 серпня, військові агресора обстріляли дроном автобус у передмісті Херсона. Внаслідок атаки загинули двоє та зазнали поранень понад півтора десятка пасажирів.

Під час рятувальної операції через повторний удар FPV-дрона також постраждали троє поліцейських.

Крім того, загарбники вдарили дроном по автомобілю в Запорізькій області. Внаслідок обстрілу загинули люди, що перебували у салоні.

Також ворожий безпілотник пошкодив магазин меблів у Харкові.