Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где риск ударов

Российские захватчики запустили ударные дроны в направлении Украины. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 00:07 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Кроме того, зафиксировано движение новой группы вражеских ударных дронов из российской Курской области в Сумскую область.

В 23:47 военные сообщили о новой группе российских "Шахедов" из Донецкой на Днепропетровскую и Запорожскую области.

В 23:43 появилась новая группа вражеских ударных БПЛА из Брянской области на север Сумской и Черниговской областей.

В 23:17 Воздушные силы сообщили о движении большой группы "Шахедов" на севере Черниговской и Сумской областей курсом на юг.

В 22:53 военные сообщили о вхождении группы вражеских дронов из российской Брянской области на север Черниговской области.

Воздушные атаки России

Российская армия продолжает осуществлять террористические атаки против гражданского населения Украины. Чаще всего под удар попадают прифронтовые области, районы и населенные пункты севера, востока и юга.

Так, утром в субботу 9 августа, военные агрессора обстреляли дроном автобус в пригороде Херсона. В результате атаки погибли двое и получили ранения более полутора десятков пассажиров.

Во время спасательной операции из-за повторного удара FPV-дрона также пострадали трое полицейских.

Кроме того, захватчики ударили дроном по автомобилю в Запорожской области. В результате обстрела погибли люди, находившиеся в салоне.

Также вражеский беспилотник повредил магазин мебели в Харькове.