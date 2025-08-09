Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где риск ударов
Российские захватчики запустили ударные дроны в направлении Украины. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
В 22:53 военные сообщили о вхождении группы вражеских дронов из российской Брянской области на север Черниговской области.
В 23:17 Воздушные силы сообщили о движении большой группы "Шахедов" на севере Черниговской и Сумской областей курсом на юг.
В 23:43 появилась новая группа вражеских ударных БПЛА из Брянской области на север Сумской и Черниговской областей.
В 23:47 военные сообщили о новой группе российских "Шахедов" из Донецкой на Днепропетровскую и Запорожскую области.
Кроме того, зафиксировано движение новой группы вражеских ударных дронов из российской Курской области в Сумскую область.
По состоянию на 00:07 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Воздушные атаки России
Российская армия продолжает осуществлять террористические атаки против гражданского населения Украины. Чаще всего под удар попадают прифронтовые области, районы и населенные пункты севера, востока и юга.
Так, утром в субботу 9 августа, военные агрессора обстреляли дроном автобус в пригороде Херсона. В результате атаки погибли двое и получили ранения более полутора десятков пассажиров.
Во время спасательной операции из-за повторного удара FPV-дрона также пострадали трое полицейских.
Кроме того, захватчики ударили дроном по автомобилю в Запорожской области. В результате обстрела погибли люди, находившиеся в салоне.
Также вражеский беспилотник повредил магазин мебели в Харькове.