ua en ru
Вс, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где риск ударов

Суббота 09 августа 2025 23:17
UA EN RU
Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где риск ударов Фото: Украину снова атакуют российские ударные беспилотники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики запустили ударные дроны в направлении Украины. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.

В 22:53 военные сообщили о вхождении группы вражеских дронов из российской Брянской области на север Черниговской области.

В 23:17 Воздушные силы сообщили о движении большой группы "Шахедов" на севере Черниговской и Сумской областей курсом на юг.

В 23:43 появилась новая группа вражеских ударных БПЛА из Брянской области на север Сумской и Черниговской областей.

В 23:47 военные сообщили о новой группе российских "Шахедов" из Донецкой на Днепропетровскую и Запорожскую области.

Кроме того, зафиксировано движение новой группы вражеских ударных дронов из российской Курской области в Сумскую область.

По состоянию на 00:07 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Россияне запустили &quot;Шахеды&quot; в направлении Украины: где риск ударов

Воздушные атаки России

Российская армия продолжает осуществлять террористические атаки против гражданского населения Украины. Чаще всего под удар попадают прифронтовые области, районы и населенные пункты севера, востока и юга.

Так, утром в субботу 9 августа, военные агрессора обстреляли дроном автобус в пригороде Херсона. В результате атаки погибли двое и получили ранения более полутора десятков пассажиров.

Во время спасательной операции из-за повторного удара FPV-дрона также пострадали трое полицейских.

Кроме того, захватчики ударили дроном по автомобилю в Запорожской области. В результате обстрела погибли люди, находившиеся в салоне.

Также вражеский беспилотник повредил магазин мебели в Харькове.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов
Новости
Дроны СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане, - источники
Дроны СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане, - источники
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН