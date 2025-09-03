Росіяни запустили крилаті ракети по Україні, серед них "Калібри": де загроза

Російські загарбники запустили крилаті ракети у напрямку України. В більшості областей країни оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Військові оголосили ракетну небезпеку в східних та південних регіонах України.
"Загроза крилатих ракет по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу", - зазначив у своєму Telegram-каналі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
О 04:36 Повітряні сили повідомили про рух ракети на Миколаївську область, курсом на Снігурівку.
О 04:41 військові повідомили про рух "Калібрів" повз Баштанку, курс північно-західний. Ця група ракет рухається з Миколаївщини на Одещину.
Також у повітряний простір України зайшла ще одна група ракет через Миколаївщину.
Оновлено 04:50
В Одеській області крилаті ракети рухаються курсом на Ширяєве;
У Миколаївській області ракети рухаються повз Нову Одесу.
Оновлено 04:52
Зафіксовано ракету з Одещини на Вінниччину.
Оновлено 04:59
Крилата ракета через Вінницьку область, курс північно-західний.
Друга група ракет дублює маршрут: через Одещину у напрямку Вінниччини.
Оновлено 05:07
Ракети рухалися через Жмеринський район у напрямку Хмельниччини.
Оновлено 05:09
Група ракет рухається з Вінниччини на Житомирщину. Курс - на Озерне.
Оновлено 05:17
Ракети розвернулися і тримають курс на Київську область.
Оновлено 05:23
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про нову групу крилатих ракет через Сумську область, курс на Полтавську область.
Моніторингові канали повідомляють про заліт перших ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у повітряний простір України через Сумську область.
Оновлено 05:26
Крилаты ракети через Хмельниччину (Ярмолинці) в напрямку Тернопільської області.
Оновлено 05:29
Декілька груп крилатих ракет через Полтавську область. Полтава - терміново в укриття!
Оновлено 05:34
Ракети через Тернопільську область курсом на Івано-Франківську.
Крім того, група крилатих ракет через Лубни в напрямку Черкащини/Київщини.
Оновлено 05:40
Група ракет рухається через Канів західним курсом.
Оновлено 05:41
Група крилатих ракет повз Чернігівську область у напрямку Київської області.
Оновлено 05:46
Крилаті ракети в районі Корсунь-Шевченківського. Курс - південь Київщини.
Оновлено 05:57
Група ракет через Погребище. Курс - західний.
Оновлено 06:04
Крилаті ракети у напрямку Старокостянтинова на Хмельниччині.
Оновлено 06:09
Ракета в напрямку Хмельницького. Жителям радять пройти в укриття.
Оновлено 06:14
Крилаті ракети з Хмельниччини в напрямку Тернопільщини.
Оновлено 06:20
Ракета з Тернопільщини на Івано-Франківщину.
О 06:26 моніторингові канали повідомили про відсутність ракет у повітряному просторі України.
Станом на 06:46 карта повітряних тривог виглядає так:
Джерело: Карта повітряних тривог (https://t.me/alarmua)
"Калібр" (рос. ОКР "Калибр") - це сімейство крилатих ракет, створених у конструкторському бюро ОКБ-8 (НПО "Новатор", Росія/СРСР).
Протикорабельна модифікація цієї зброї отримала кодове позначення НАТО SS-N-27 "Sizzler", а варіант для ураження наземних об’єктів - SS-N-30. Експортні комплекси відомі під загальною назвою Club (Club-A, Club-M, Club-K, Club-S).
Окремі версії ракет цього ряду можуть оснащуватися ядерними бойовими зарядами.
Розробка "Калібрів" базувалася на двох попередніх проєктах: стратегічній ядерній крилатій ракеті 3М10, яку СМКБ "Новатор" створювало у 1975–1984 роках із дальністю дії до 2500 км, а також на конкурсному проєкті протикорабельних ракет "Альфа" (ОКР "Бірюза").
Нагадаємо, в ніч на 3 вересня російські військові масштабно атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Безпілотники атакували Київську область, а також південь та захід країни.
Зокрема, внаслідок атаки було знеструмлено місто Знам'янка Кіровоградської області. Пошкоджено будинки, є постраждалі.
У Вишгороді на Київщині уламки "Шахеда" спровокували пожежу та пошкодження будинків і автівок.
Крім того, є пошкодження житлової інфраструктури в Хмельницькому.
Детальніше про комбінований російський обстріл, - читайте в нашому авторському матеріалі.