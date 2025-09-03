Росіяни запустили крилаті ракети по Україні, серед них "Калібри": де загроза

Військові оголосили ракетну небезпеку в східних та південних регіонах України.

"Загроза крилатих ракет по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу", - зазначив у своєму Telegram-каналі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

О 04:36 Повітряні сили повідомили про рух ракети на Миколаївську область, курсом на Снігурівку.

О 04:41 військові повідомили про рух "Калібрів" повз Баштанку, курс північно-західний. Ця група ракет рухається з Миколаївщини на Одещину.

Також у повітряний простір України зайшла ще одна група ракет через Миколаївщину.

Оновлено 04:50

В Одеській області крилаті ракети рухаються курсом на Ширяєве;

У Миколаївській області ракети рухаються повз Нову Одесу.

Оновлено 04:52

Зафіксовано ракету з Одещини на Вінниччину.

Оновлено 04:59

Крилата ракета через Вінницьку область, курс північно-західний.

Друга група ракет дублює маршрут: через Одещину у напрямку Вінниччини.

Оновлено 05:07

Ракети рухалися через Жмеринський район у напрямку Хмельниччини.

Оновлено 05:09

Група ракет рухається з Вінниччини на Житомирщину. Курс - на Озерне.

Оновлено 05:17

Ракети розвернулися і тримають курс на Київську область.

Оновлено 05:23

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про нову групу крилатих ракет через Сумську область, курс на Полтавську область.

Моніторингові канали повідомляють про заліт перших ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у повітряний простір України через Сумську область.

Оновлено 05:26

Крилаты ракети через Хмельниччину (Ярмолинці) в напрямку Тернопільської області.

Оновлено 05:29

Декілька груп крилатих ракет через Полтавську область. Полтава - терміново в укриття!

Оновлено 05:34

Ракети через Тернопільську область курсом на Івано-Франківську.

Крім того, група крилатих ракет через Лубни в напрямку Черкащини/Київщини.

Оновлено 05:40

Група ракет рухається через Канів західним курсом.

Оновлено 05:41

Група крилатих ракет повз Чернігівську область у напрямку Київської області.

Оновлено 05:46

Крилаті ракети в районі Корсунь-Шевченківського. Курс - південь Київщини.

Оновлено 05:57

Група ракет через Погребище. Курс - західний.

Оновлено 06:04

Крилаті ракети у напрямку Старокостянтинова на Хмельниччині.

Оновлено 06:09

Ракета в напрямку Хмельницького. Жителям радять пройти в укриття.

Оновлено 06:14

Крилаті ракети з Хмельниччини в напрямку Тернопільщини.

Оновлено 06:20

Ракета з Тернопільщини на Івано-Франківщину.

О 06:26 моніторингові канали повідомили про відсутність ракет у повітряному просторі України.

Станом на 06:46 карта повітряних тривог виглядає так:

Джерело: Карта повітряних тривог (https://t.me/alarmua)

"Калібр" (рос. ОКР "Калибр") - це сімейство крилатих ракет, створених у конструкторському бюро ОКБ-8 (НПО "Новатор", Росія/СРСР).

Протикорабельна модифікація цієї зброї отримала кодове позначення НАТО SS-N-27 "Sizzler", а варіант для ураження наземних об’єктів - SS-N-30. Експортні комплекси відомі під загальною назвою Club (Club-A, Club-M, Club-K, Club-S).

Окремі версії ракет цього ряду можуть оснащуватися ядерними бойовими зарядами.

Розробка "Калібрів" базувалася на двох попередніх проєктах: стратегічній ядерній крилатій ракеті 3М10, яку СМКБ "Новатор" створювало у 1975–1984 роках із дальністю дії до 2500 км, а також на конкурсному проєкті протикорабельних ракет "Альфа" (ОКР "Бірюза").