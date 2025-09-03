Немає світла, пошкоджено будинки та є постраждалі: РФ атакувала Знам'янку

Росіяни в ніч на 3 вересня атакували Знам'янську громаду Кіровоградської області. Внаслідок обстрілу виникли проблеми зі світлом, пошкоджено будинки та постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

Зазначимо, що цієї ночі ворог масовано атакує Україну дронами. Російські безпілотники були націлені і на кіровоградську область.

"Ворожа дронова атака на Знамʼянську громаду, зокрема по обʼєктах АТ "Укрзалізниця". Є займання в приватних домоволодіннях", - писав глава ОВА о 02:01.

Наразі Райкович повідомив, що є уточнена інформація щодо ворожої атаки.

Прошу не викладати жодних фото та відео в соціальні мережі. І не залишати безпечних місць до відбою повітряної тривоги. Зокрема, у місті Знам'янка постраждали троє людей і їм наразі надають медичну допомогу.

Крім того, пошкоджено 10 житлових будинків, а також немає світла.

"Від електропостачання відключено населені пункти громади. На місці працюють працівники ДСНС та поліції, психологи, медики. Бригади енергетиків відновлюють електропостачання", - сказано у дописі.

Оновлено о 03:13

Глава ОВА уточнив, що кількість постраждалих зросла до 5. Зараз медики надають людям допомогу, їх життю нічого не загрожує.

Також є сумна новина щодо будинків, але позитивна щодо світла.

"Постраждалих від ворожого удару будинків - 17. Один зруйнований. Навколишні зі Знамʼянкою населені пункти вже заживлені. Обстеження території триває", - поінформував Райкович.