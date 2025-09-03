ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Вишгороді уламки "Шахеда" впали у дворі будинків, спалахнула пожежа

Середа 03 вересня 2025 02:57
UA EN RU
У Вишгороді уламки "Шахеда" впали у дворі будинків, спалахнула пожежа Ілюстративне фото: рятувальники гасять пожежу, що виникла внаслідок падіння дрона (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники масовано атакують ударними дронами Київську область. У Вишгороді уламки збитого безпілотника спровокували пожежу та пошкодили будинки й автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації (КОВА) Миколу Калашника.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки сталося загоряння уламків збитої цілі між житловими багатоповерховими будинками.

"Пошкоджено автомобіль та скління будинків. Пожежа ліквідована. Попередньо без потерпілих", - йдеться у повідомленні.

За словами Калашника, до гасіння залучені всі оперативні служби.

Керівник КОВА порадив жителям залишатися в укриттях до завершення небезпеки.

Нагадаємо, в ніч на 3 вересня армія РФ масштабно обстрілює Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Повітряну тривогу в Києві було оголошено о 22:25, а відбій дали о 02:24.

Більшість дронів облітають столицю і прямують на захід. Вибухи було чутно в Київській області та на околицях міста.

Детальніше про масовану атаку дронів, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Атака дронів
Новини
Мобілізація не припиниться навіть після можливого перемир'я з Росією, - ОП
Мобілізація не припиниться навіть після можливого перемир'я з Росією, - ОП
Аналітика
Москва дозволяла Україні гратися в суверенітет до кінця Другої світової, – інтерв’ю з істориком
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Москва дозволяла Україні гратися в суверенітет до кінця Другої світової, – інтерв’ю з істориком