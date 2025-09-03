У Вишгороді уламки "Шахеда" впали у дворі будинків, спалахнула пожежа

Російські загарбники масовано атакують ударними дронами Київську область. У Вишгороді уламки збитого безпілотника спровокували пожежу та пошкодили будинки й автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації (КОВА) Миколу Калашника.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки сталося загоряння уламків збитої цілі між житловими багатоповерховими будинками. "Пошкоджено автомобіль та скління будинків. Пожежа ліквідована. Попередньо без потерпілих", - йдеться у повідомленні. За словами Калашника, до гасіння залучені всі оперативні служби. Керівник КОВА порадив жителям залишатися в укриттях до завершення небезпеки.