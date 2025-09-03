Росіяни атакували дронами Хмельницький: в місті пошкодження та пожежі

Російські окупанти в ніч на 3 вересня здійснили дронову атаку по Хмельницькому. У місті внаслідок обстрілу пожежі та пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Олександра Симчишина.

"В місті лунали вибухи. Працювали сили ППО. На жаль, в результаті терористичної атаки є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже усувають наслідки. Також є пошкоджені вікна", - пише він.

Мер уточнив, що інформації про постраждалих або загиблих немає.

Водночас він попередив, що у небі перебувають літаки стратегічної авіації РФ, у зв'язку з чим закликав людей реагувати на тривоги.