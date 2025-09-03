Россияне запустили крылатые ракеты по Украине, среди них "Калибры": где угроза

Военные объявили ракетную опасность в восточных и южных регионах Украины.

В 04:36 Воздушные силы сообщили о движении ракеты в Николаевскую область, курсом на Снигиревку.

В 04:41 военные сообщили о движении "Калибров" мимо Баштанки, курс северо-западный. Эта группа ракет движется из Николаевской области в Одесскую.

Также в воздушное пространство Украины вошла еще одна группа ракет через Николаевскую область.

По состоянию на 04:23 карта воздушных тревог выглядит так:

Источник: Карта воздушных тревог (https://t.me/alarmua)

"Калибр" (рус. ОКР "Калибр") - это семейство крылатых ракет, созданных в конструкторском бюро ОКБ-8 (НПО "Новатор", Россия/СССР).

Противокорабельная модификация этого оружия получила кодовое обозначение НАТО SS-N-27 "Sizzler", а вариант для поражения наземных объектов - SS-N-30. Экспортные комплексы известны под общим названием Club (Club-A, Club-M, Club-K, Club-S).

Отдельные версии ракет этого ряда могут оснащаться ядерными боевыми зарядами.

Разработка "Калибров" базировалась на двух предыдущих проектах: стратегической ядерной крылатой ракете 3М10, которую СМКБ "Новатор" создавало в 1975-1984 годах с дальностью действия до 2500 км, а также на конкурсном проекте противокорабельных ракет "Альфа" (ОКР "Бирюза").