ua en ru
Пт, 24 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне впервые запустили КАБ в сторону Одесской области

Пятница 24 октября 2025 13:53
UA EN RU
Россияне впервые запустили КАБ в сторону Одесской области Фото: россияне впервые запустили КАБ в сторону Одесской области(Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Днем, 24 октября, в Одесской области прогремели громкие взрывы. Российские войска впервые атаковали регион управляемой авиационной бомбой (КАБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ, главу Одесской ОГА Олега Кипера и Суспільне.

"КАБ курсом на Южное/Черноморское, - говорится в сообщении ПС.

Также журналисты сообщили о взрывах в Одесской области.

Вероятно, оккупанты применили модифицированные реактивные бомбы типа УМПБ-5, которыми ранее не осуществляли ударов по территории Одесской области.

Обновлено в 13.57

Глава ОВА Олег Кипер подтвердил первое применение КАБов по Одесской области.

"Во время сегодняшней воздушной атаки российская армия впервые использовала управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре нашего региона", - рассказал он.

Кипер уточнил, что это новая серьезная угроза для Одесской области, ведь такие удары несут колоссальную опасность для людей и могут нанести значительные разрушения.

"Прошу всех! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - призвал глава ОГА.

Новые авиабомбы РФ

Ранее в ГУР МО рассказывали, что Россия выходит на серийное производство авиабомб с УМПК. Эти авиабомбы называют "Гром-1" или "Гром-2", но суть одинакова: боевой радиус применения их 150-200 км. Последние испытания показали до 193 км.

"Первые такие удары мы видели по Днепру, сейчас мы видим по другим городам это", - рассказывал РБК-Украина представитель украинской разведки Вадим Скибицкий.

Напомним, в Днепре около шести вечера 9 октября прогремел взрыв. Воздушные силы сообщали о движении управляемой авиабомбы в направлении города. По предварительной информации, Россия атаковала крылатой бомбой-ракетой "Гром-Е1".

Также днем понедельника, 20 октября, запустила управляемую авиационную бомбу в направлении Полтавской области.

Подробнее о новой бомбе-ракете - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война в Украине
Новости
Без света более 11 часов. Где сегодня отключения и как проверить свой график
Без света более 11 часов. Где сегодня отключения и как проверить свой график
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию