Росіяни вночі вдарили по енергооб'єкту в Одеській області: є пошкодження

Обстріл України 17 січня

Нагадаємо, у ніч на 17 січня Росія атакувала Україну 115 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 96 ворожих безпілотників.

Зафіксовано влучання 16 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Зранку росіяни атакували Запоріжжя дронами. Внаслідок обстрілів сталася пожежа, окупанти влучили в об'єкт інфраструктури.

Вночі у Харкові прогримів вибух невідомого походження у багатоповерхівці. Відомо про жертв і постраждалих унаслідок НП.

Також вибухи лунали у Києві. Столиця перебувала під атакою російських дронів.