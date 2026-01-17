Россияне ночью ударили по энергообъекту в Одесской области: есть повреждения

"Ночью враг нанес очередной циничный удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. На одном из объектов в Одесском регионе зафиксированы повреждения, возник пожар", - сообщил Кипер.

По его словам, погибших и пострадавших в результате вражеского удара нет.

Сейчас продолжается ликвидация последствий. Объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

По информации ГСЧС, повреждения также получили здание и автотранспорт. Сейчас пожар ликвидирован.

От ГСЧС привлекались 10 единиц техники и более 30 спасателей.

Фото: ликвидация удара РФ по энергообъекту в Одесской области (t.me/dsns_telegram)