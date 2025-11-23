ua en ru
Вс, 23 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне ночью атаковали Сумскую область: повреждено здание ГСЧС, пострадал спасатель

Сумская область, Воскресенье 23 ноября 2025 12:11
UA EN RU
Россияне ночью атаковали Сумскую область: повреждено здание ГСЧС, пострадал спасатель Фото: россияне повредили здание ГСЧС в Сумской области, пострадал спасатель (ГСЧС)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в ночь на 23 ноября атаковали дронами Сумскую область. Повреждено подразделение ГСЧС и жилой сектор, пострадал спасатель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как сообщили в ГСЧС, в Шосткинском районе в результате нанесенного удара по одному из населенных пунктов было повреждено здание и техника пожарно-спасательного подразделения.

Одного спасателя с предварительным диагнозом акубаротравма госпитализированы в медицинское учреждение.

Фото: последствия удара РФ по зданию ГСЧС в Сумской области (ГСЧС)

В другом населенном пункте Шосткинского района из-за атаки российского дрона загорелось нежилое здание. Спасатели ликвидировали пожар.

В Сумах сотрудники ГСЧС обследовали место попадания. Повреждения зафиксированы как в жилом секторе, так и в нежилом здании.

Обстрел Украины 23 ноября

Напомним, в ночь на 23 ноября Россия атаковала Украину, применив 98 ударных беспилотников. Силам ПВО удалось сбить 69 вражеских дронов.

В то же время зафиксировано попадание 27 ударных беспилотников на 12 локациях.

В частности, россияне атаковали Днепр и область ударными беспилотниками. Известно о пожарах в многоэтажке и частном доме.

В результате удара по Днепру пострадали 14 человек, среди них - ребенок 11 лет.

Кроме этого, в результате российского удара загорелись балконы в девятиэтажке и пристройка к частному дому. Среди искореженного и 6 автомобилей.

Также россияне в очередной раз атаковали дронами Одесскую область. Возникли пожары на объектах энергетической инфраструктуры и в бывшем промышленном здании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область ГСЧС Война в Украине
Новости
Россия ночью запустила по Украине почти сотню дронов: как отработала ПВО
Россия ночью запустила по Украине почти сотню дронов: как отработала ПВО
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте