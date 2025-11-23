Россияне ночью атаковали Сумскую область: повреждено здание ГСЧС, пострадал спасатель

Российские войска в ночь на 23 ноября атаковали дронами Сумскую область. Повреждено подразделение ГСЧС и жилой сектор, пострадал спасатель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Как сообщили в ГСЧС, в Шосткинском районе в результате нанесенного удара по одному из населенных пунктов было повреждено здание и техника пожарно-спасательного подразделения.

Одного спасателя с предварительным диагнозом акубаротравма госпитализированы в медицинское учреждение.

Фото: последствия удара РФ по зданию ГСЧС в Сумской области (ГСЧС)

В другом населенном пункте Шосткинского района из-за атаки российского дрона загорелось нежилое здание. Спасатели ликвидировали пожар.

В Сумах сотрудники ГСЧС обследовали место попадания. Повреждения зафиксированы как в жилом секторе, так и в нежилом здании.