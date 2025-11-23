Россияне ночью атаковали Сумскую область: повреждено здание ГСЧС, пострадал спасатель
Российские войска в ночь на 23 ноября атаковали дронами Сумскую область. Повреждено подразделение ГСЧС и жилой сектор, пострадал спасатель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Как сообщили в ГСЧС, в Шосткинском районе в результате нанесенного удара по одному из населенных пунктов было повреждено здание и техника пожарно-спасательного подразделения.
Одного спасателя с предварительным диагнозом акубаротравма госпитализированы в медицинское учреждение.
Фото: последствия удара РФ по зданию ГСЧС в Сумской области (ГСЧС)
В другом населенном пункте Шосткинского района из-за атаки российского дрона загорелось нежилое здание. Спасатели ликвидировали пожар.
В Сумах сотрудники ГСЧС обследовали место попадания. Повреждения зафиксированы как в жилом секторе, так и в нежилом здании.
Обстрел Украины 23 ноября
Напомним, в ночь на 23 ноября Россия атаковала Украину, применив 98 ударных беспилотников. Силам ПВО удалось сбить 69 вражеских дронов.
В то же время зафиксировано попадание 27 ударных беспилотников на 12 локациях.
В частности, россияне атаковали Днепр и область ударными беспилотниками. Известно о пожарах в многоэтажке и частном доме.
В результате удара по Днепру пострадали 14 человек, среди них - ребенок 11 лет.
Кроме этого, в результате российского удара загорелись балконы в девятиэтажке и пристройка к частному дому. Среди искореженного и 6 автомобилей.
Также россияне в очередной раз атаковали дронами Одесскую область. Возникли пожары на объектах энергетической инфраструктуры и в бывшем промышленном здании.