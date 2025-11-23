ua en ru
Росія вночі запустила по Україні майже сотню дронів: як відпрацювала ППО

Неділя 23 листопада 2025 08:45
Росія вночі запустила по Україні майже сотню дронів: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: сили ППО збили 69 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 23 листопада Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши 98 ударних безпілотників. Більшість вдалося збити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 19:00 22 листопада до ранку 23 листопада росіяни атакували 98-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ та Чауда - Крим. Близько 60 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 12 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, в ніч на 23 листопада Росія атакувала Дніпро та область ударними безпілотниками. Відомо про пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі.

Ввечері 22 листопада росіяни вчергове атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено супермаркет АТБ, будинки та є дані про постраждалих.

За даними Повітряних сил, у ніч на 22 листопада противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із ТОТ АР Крим, та 104 ударними дронами типу Shahed та "Гербера". Протиповітряною обороною збито або подавлено 89 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Зокрема, російські війська вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами. В результаті обстрілу виникли пожежі, пошкоджено ЛЕП, є поранена.

Також росіяни атакували ударними безпілотниками пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією.

