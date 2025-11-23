ua en ru
Росія атакувала Дніпро безпілотниками: горить багатоповерхівка, є постраждалі

Україна, Неділя 23 листопада 2025 01:28
Росія атакувала Дніпро безпілотниками: горить багатоповерхівка, є постраждалі Ілюстративне фото: дрони РФ спричинили до пожеж у Дніпрі (facebook.сom DSNSPOLTAVA)
Автор: Маловічко Юлія

Росія атакувала Дніпро та область безпілотниками у ніч на 23 листопада. Вже відомо про пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ОВА Дніпропетровщини Владислава Гайваненка в Telegram.

"Ворог атакував область безпілотниками. У Дніпрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі", - написав Гайваненко і додав, що попередньо є інформація про постраждалих.

Також відомо, що у Васильківській громаді зайнявся приватний будинок в результаті ворожих атак.

Також глава ОВА заявив, що наразі всі інші деталі уточнюються.

Обстріли Дніпра

Нагадаємо, нещодавно ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Дніпрі. І результаті одна людина загинула, 10 постраждали, серед них - двоє дітей.

8 листопада Дніпро і райони області зазнали ворожої атаки. Безпілотники завдали ударів по житлових і приватних об'єктах, спричинивши руйнування, пожежу та постраждалих, включно з дітьми.

Ми писали, що СБУ затримала двох агентів ФСБ, які коригували повітряні атаки Росії по енергооб'єктах Дніпра. Вони намагалися зірвати початок опалювального сезону у місті.

