Росія атакувала Дніпро безпілотниками: горить багатоповерхівка, є постраждалі

Росія атакувала Дніпро та область безпілотниками у ніч на 23 листопада. Вже відомо про пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ОВА Дніпропетровщини Владислава Гайваненка в Telegram.

"Ворог атакував область безпілотниками. У Дніпрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі", - написав Гайваненко і додав, що попередньо є інформація про постраждалих.

Також відомо, що у Васильківській громаді зайнявся приватний будинок в результаті ворожих атак.

Також глава ОВА заявив, що наразі всі інші деталі уточнюються.

