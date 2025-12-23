UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни вночі атакували об'єкт енергетики у Львівській області

Фото: росіяни вночі атакували об'єкт енергетики у Львівській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 23 грудня, атакували об'єкт енергетики у Львівській області. Відомо, що є наслідки ворожого удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Львівської ОВА Максима Козицького.

"Цієї ночі ворог атакував бойовими безпілотниками обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. На жаль, є наслідки", - зазначив Козицький.

Глава Львівської ОВА також подякував оборонцям за те, що наслідків ворожого обстрілу суттєво менше, ніж "хотіли окупанти".

Удар РФ по Україні 23 грудня

Нагадаємо, в ніч проти сьогоднішнього дня та зранку російські війська здійснили чергову комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Станом на 07:50 у більшості регіонів країни запроваджено аварійні відключення електроенергії.

У Києві уламки безпілотника впали у Святошинському районі. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Крім того, внаслідок атаки російських дронів було зруйновано об’єкт критичної інфраструктури у Шостці на Сумщині. Значна частина міста залишилася без електропостачання та тепла.

Під ворожий обстріл потрапила і Рівненська область. За попередніми даними, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок - вибуховою хвилею в квартирах вибило вікна. Також зруйновано дерев’яну господарську споруду та пошкоджено три автомобілі.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може вдатися до масованих ударів по Україні у різдвяні дні, попри заяви про відсутність так званого "різдвяного перемир’я".

