Росіяни вночі атакували об'єкт енергетики у Львівській області

Удар РФ по Україні 23 грудня

Нагадаємо, в ніч проти сьогоднішнього дня та зранку російські війська здійснили чергову комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Станом на 07:50 у більшості регіонів країни запроваджено аварійні відключення електроенергії.

У Києві уламки безпілотника впали у Святошинському районі. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Крім того, внаслідок атаки російських дронів було зруйновано об’єкт критичної інфраструктури у Шостці на Сумщині. Значна частина міста залишилася без електропостачання та тепла.

Під ворожий обстріл потрапила і Рівненська область. За попередніми даними, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок - вибуховою хвилею в квартирах вибило вікна. Також зруйновано дерев’яну господарську споруду та пошкоджено три автомобілі.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може вдатися до масованих ударів по Україні у різдвяні дні, попри заяви про відсутність так званого "різдвяного перемир’я".