Россияне ночью атаковали объект энергетики во Львовской области

Российские войска сегодня ночью, 23 декабря, атаковали объект энергетики во Львовской области. Известно, что есть последствия вражеского удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОГА Максима Козицкого.
"Этой ночью враг атаковал боевыми беспилотниками объект критической энергетической инфраструктуры на Львовщине. К сожалению, есть последствия", - отметил Козицкий.
Глава Львовской ОГА также поблагодарил защитников за то, что последствий вражеского обстрела существенно меньше, чем "хотели оккупанты".
Напомним, в ночь на сегодняшний день и утром российские войска совершили очередную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты. По состоянию на 07:50 в большинстве регионов страны введены аварийные отключения электроэнергии.
В Киеве обломки беспилотника упали в Святошинском районе. Известно о четырех пострадавших.
Кроме того, в результате атаки российских дронов был разрушен объект критической инфраструктуры в Шостке Сумской области. Значительная часть города осталась без электроснабжения и тепла.
Под вражеский обстрел попала и Ровенская область. По предварительным данным, поврежден многоквартирный жилой дом - взрывной волной в квартирах выбило окна. Также разрушена деревянная хозяйственная постройка и повреждены три автомобиля.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может прибегнуть к массированным ударам по Украине в рождественские дни, несмотря на заявления об отсутствии так называемого "рождественского перемирия".