"Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день", - пише Тимошенко.

На місці влучання вже працюють ДСНС й інші міські служби.

Наразі інші подробиці не розкриваються.

Фото: росіяни влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Тим часом в місцевих ЗМІ публікують відео пожежі на місці влучання.

Оновлено о 16:40

Як пише Тимошенко, наразі у зруйнованому під’їзді було врятовано 15 осіб. Гасіння пожежі й порятунок людей продовжуються.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, попередньо відомо про десятьох поранених. Двоє з них - діти. Троє постраждалих у важкому стані. Усі були госпіталізовані.