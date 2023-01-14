Під час масштабного обстрілу по України, російські військові вдарили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Під завалами перебувають цивільні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.
"Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день", - пише Тимошенко.
На місці влучання вже працюють ДСНС й інші міські служби.
Наразі інші подробиці не розкриваються.
Фото: росіяни влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Тим часом в місцевих ЗМІ публікують відео пожежі на місці влучання.
Оновлено о 16:40
Як пише Тимошенко, наразі у зруйнованому під’їзді було врятовано 15 осіб. Гасіння пожежі й порятунок людей продовжуються.
За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, попередньо відомо про десятьох поранених. Двоє з них - діти. Троє постраждалих у важкому стані. Усі були госпіталізовані.
Нагадаємо, РБК-Україна розкриває усі подробиці масованого обстрілу з боку Росії по території України 14 січня в режимі онлайн.
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