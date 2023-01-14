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Росіяни влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі

Фото: росіяни влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Сергій Пишкін

Під час масштабного обстрілу по України, російські військові вдарили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Під завалами перебувають цивільні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

"Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день", - пише Тимошенко.

На місці влучання вже працюють ДСНС й інші міські служби.

Наразі інші подробиці не розкриваються.

Фото: росіяни влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Тим часом в місцевих ЗМІ публікують відео пожежі на місці влучання.

Оновлено о 16:40

Як пише Тимошенко, наразі у зруйнованому під’їзді було врятовано 15 осіб. Гасіння пожежі й порятунок людей продовжуються.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, попередньо відомо про десятьох поранених. Двоє з них - діти. Троє постраждалих у важкому стані. Усі були госпіталізовані.

Нагадаємо, РБК-Україна розкриває усі подробиці масованого обстрілу з боку Росії по території України 14 січня в режимі онлайн.

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