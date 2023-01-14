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Удар по будинку в Дніпрі: є загиблі, кількість постраждалих зросла майже втричі

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Субота 14 січня 2023 17:38
Удар по будинку в Дніпрі: є загиблі, кількість постраждалих зросла майже втричі Фото: удар по житловому будинку в Дніпрі (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Сергій Пишкін

Російський терористичний удар по житловому будинку в Дніпрі забрав життя двох цивільних. Кількість постраждалих різко зросла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Оновлено о 17:40

Резніченко повідомив про п'ятьох загиблих внаслідок терористичного удару росіян.

За словами Резніченка, наразі відомо про щонайменше 27 постраждалих цивільних. Серед них шестеро дітей.

Усі постраждалі були госпіталізовані. Рятувальна операція продовжується.

Як пише заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, цивільні сигналізуються рятувальникам ліхтарями й мобільними телефонами.

Фото: удар по житловому будинку в Дніпрі (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці масованого обстрілу з боку Росії по території України 14 січня в режимі онлайн.

Також під час масштабної тривоги російські військові влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Наразі під завалами перебувають цивільні.

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