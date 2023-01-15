Удар РФ по будинку в Дніпрі: кількість жертв знову зросла

Знову збільшилася кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня. На місці події продовжуються роботи з розбору завалів та ліквідації наслідків ворожого обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка

"На ранок маємо 18 людей, вбитих російською ракетою у власному будинку у Дніпрі. 73 поранені - понад 40 з них у лікарнях, четверо у реанiмацiї - важкі", - розповів чиновник.

Рятувальна операція триває. Резніченко додав, що наразі залишається невідомою доля ще понад 40 людей.

Триває демонтаж зруйнованих конструкцій будинку. Уже вивезено майже 3 500 тонн уламків.

Як проінформували у прес-службі ДСНС України, все ще триває ліквідація трьох незначних вогнищ тління у завалах. Також продовжуються пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.

Рятувальники повідомили, що всього до робіт залучено 520 осіб та 140 одиниць техніки, з них від ДСНС - 160 осіб та 40 одиниць техніки. Також залучено 4 кінологічні розрахунки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС з м. Ромни та 20 рятувальників та 4 одиниці техніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС з Києва.

"О 07:00 планується проведення ротації особового складу. Встановлено 4 намети ДСНС та один намет від волонтерів (забезпечено харчування). Психологами ДСНС надано допомогу 40 постраждалим", - йдеться в оперативній інформації.

Російський удар по Дніпру

Нагадаємо, 14 січня російські окупанти під час масового обстрілу території України поцілили в житловий будинок у Дніпрі, і кількість поранених перевалила за півсотні людей.

Внаслідок російського обстрілу у дніпровському будинку було зруйновано 72 квартири, за попередніми даними там могло жити до 200 людей. Рятувальники продовжують роботи з розбору завалів та пошуку громадян.

Як повідомили у Повітряних силах Збройних Сил України, у багатоповерхівку у Дніпрі поцілила ракета Х-22, запущена з району Курської області РФ. У ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати цей тип ракет.