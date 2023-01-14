Во время масштабных обстрелов по Украине, российские военные ударили по многоквартирному дому в Днепре. Под завалами находятся гражданские.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.
"Просто изверги, нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день", - пишет Тимошенко.
На месте попадания уже работают ГСЧС и другие городские службы.
Пока другие подробности не раскрываются.
Фото: россияне попали по многоквартирному дому в Днепре (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Тем временем в местных СМИ публикуют видео пожара на месте попадания.
Обновлено в 16:40
Как пишет Тимошенко, сейчас в разрушенном подъезде было спасено 15 человек. Тушение пожара и спасение людей продолжаются.
По словам главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, предварительно известно о десяти раненых. Двое из них - дети. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. Все были госпитализированы.
Обновлено в 17:00
Городской голова Днепр Борис Филатов предупредил о том, что спасатели будут работать всю ночь.
В результате попадания район обесточен и отключен от систем жизнеобеспечения.
Напомним, РБК-Украина раскрывает все подробности массированного обстрела со стороны России по территории Украины 14 января в режиме онлайн.
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