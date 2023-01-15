ua ru
Нд, 15 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Почули голос. Рятувальники шукають жінку під завалами будинку в Дніпрі (відео)

Новость на русском →
Неділя 15 січня 2023 02:33
Почули голос. Рятувальники шукають жінку під завалами будинку в Дніпрі (відео) Фото: Рятувальники шукають жінку під завалами будинку в Дніпрі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Олег Васьків

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ракетного удару Росії по житловому будинку в Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Надія є. Під завалами почули голос жінки. Тривають роботи щодо її визволення", - зазначили спіробітники ДСНС.

Ліквідація наслідків триває

Рятувальники поінформували, що наразі продовжується проливання окремих осередків пожеж у завалах. Здійснюється обстеження пошкоджених та вцілілих частин будинку.

"Станом на 01:30 15 січня врятовано 38 осіб, з них 6 дітей. Загинуло 12 осіб, з них 1 дитина, поранено 73 особи, з них 14 дітей", - вказали у Держслужбі.

Встановлено 4 намети ДСНС, та один намет від волонтерів. Забезпечено освітлення місця робіт. Продовжується пошук людей під завалами та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на обстріл РФ житлового будинку в Дніпрі. Президент наголосив, що Україна знайде всіх причетних до цього терору.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Війна Росії проти України
NEWS
Почули голос. Рятувальники шукають жінку під завалами будинку в Дніпрі (відео)
Почули голос. Рятувальники шукають жінку під завалами будинку в Дніпрі (відео)
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам