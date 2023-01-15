Почули голос. Рятувальники шукають жінку під завалами будинку в Дніпрі (відео)

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ракетного удару Росії по житловому будинку в Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Надія є. Під завалами почули голос жінки. Тривають роботи щодо її визволення", - зазначили спіробітники ДСНС.

Ліквідація наслідків триває

Рятувальники поінформували, що наразі продовжується проливання окремих осередків пожеж у завалах. Здійснюється обстеження пошкоджених та вцілілих частин будинку.

"Станом на 01:30 15 січня врятовано 38 осіб, з них 6 дітей. Загинуло 12 осіб, з них 1 дитина, поранено 73 особи, з них 14 дітей", - вказали у Держслужбі.

Встановлено 4 намети ДСНС, та один намет від волонтерів. Забезпечено освітлення місця робіт. Продовжується пошук людей під завалами та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.