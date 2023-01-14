Внаслідок удару РФ по будинку в Дніпрі десятеро людей загинули, серед них дитина

Сьогодні, 14 січня, через російський удар по багатоповерхівці у Дніпрі загинули дев'ятеро людей. Серед них є дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram .

"Вже дев'ять загиблих, серед них 15-річна дівчина", - розповів Резніченко.

За його словами, станом на зараз відомо про 64 поранених у результаті атаки. З них 59 людей було госпіталізовано, решта лікуються вдома.

Оновлено 22:45

Резніченко додав, що зараз відомо про 10 загиблих через ракетний удар росіян по будинку в Дніпрі.