Внаслідок удару РФ по будинку в Дніпрі десятеро людей загинули, серед них дитина
Сьогодні, 14 січня, через російський удар по багатоповерхівці у Дніпрі загинули дев'ятеро людей. Серед них є дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.
"Вже дев'ять загиблих, серед них 15-річна дівчина", - розповів Резніченко.
За його словами, станом на зараз відомо про 64 поранених у результаті атаки. З них 59 людей було госпіталізовано, решта лікуються вдома.
Оновлено 22:45
Резніченко додав, що зараз відомо про 10 загиблих через ракетний удар росіян по будинку в Дніпрі.
Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали чергового масованого удару по Україні.
Внаслідок атаки було частково зруйновано багатоповерхівку у Дніпрі. Раніше було відомо про п'ятьох загиблих.
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