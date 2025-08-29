Росіяни вдарили по відділенню "Нової пошти" в Краматорську, є загиблий

Російські війська вдень 29 серпня завдали удару дроном по відділенню "Нової пошти" в Краматорську Донецької області. Загинула одна людина, також є постраждала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
"Ворог поцілив безпілотником у відділення "Нової пошти". Загинув 49-річний чоловік, поранено 13-річну дівчину", - повідомив Філашкін.
За його словами, остаточний обсяг пошкоджень наразі встановлюється.
"Бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!", - наголосив глава ОВА.
Фото: наслідки удару РФ по відділенню "Нової пошти" в Краматорську (t.me/VadymFilashkin)
Нагадаємо, 23 серпня російські терористи масовано обстріляли Краматорськ Донецької області. За добу в місті пролунали понад 40 вибухів.
Також 22 серпня впродовж години в місті прогриміло понад 30 вибухів.
Вдень агресор ударив по приватному сектору міста. Внаслідок близько десяти вибухів, постраждали троє людей.
В ніч на 21 серпня терористи скинули на Краматорськ фугасну авіабомбу. Пошкоджені житлові й офісні приміщення, а також господарча техніка.