Росія скинула ФАБ на Краматорськ: стало відомо, що потрапило під обстріл (фото)

Четвер 21 серпня 2025 10:50
Росія скинула ФАБ на Краматорськ: стало відомо, що потрапило під обстріл (фото) Фото: Росія скинула ФАБ на Краматорськ (t.me/kramatorsk_rada)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 21 серпня російські війська завдали авіаційного удару по Краматорську Донецької області, скинувши авіабомбу ФАБ-250. Внаслідок атаки відомо про пораненого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Краматорської міської ради.

За даними мерії, під удар потрапив міський розсадник з озеленення. Внаслідок атаки поранення отримав чоловік 1975 року народження. Його стан оцінюють як неважкий, постраждалому надано медичну допомогу.

У результаті вибуху пошкоджено щонайменше 10 об’єктів, серед них - житлова будівля, офісні приміщення та господарча техніка.

На місці працюють рятувальники та комунальні служби.

ФАБ-250 - це радянська авіаційна фугасна бомба загального призначення масою близько 250 кг, з яких приблизно 90-100 кг становить вибухова речовина. Довжина боєприпасу сягає приблизно 1,5 метра, а діаметр корпусу - близько 30 сантиметрів.

Це некерована бомба вільного падіння, яка має низьку точність і часто вражає цивільні об’єкти. Її можуть скидати як зі старих радянських літаків, так і з сучасних російських бомбардувальників, зокрема Су-24, Су-25, Су-30 або Су-34.

Під час вибуху ФАБ-250 створює значну зону ураження уламками та ударною хвилею, яка може поширюватися на відстань до 200 метрів.

Після початку повномасштабної війни Росія регулярно застосовує такі бомби проти українських міст, що призводить до значних руйнувань і численних жертв серед мирного населення.

Обстріли Краматорська

Краматорськ постійно зазнає ворожих атак. Через близькість до лінії фронту на Донеччині місто неодноразово ставало ціллю російських обстрілів, у тому числі із застосуванням авіаційних бомб, ракет та ударних дронів.

Раніше окупанти також атакували Краматорськ керованою авіабомбою. Удар прийшовся на житлову багатоповерхівку, де загинула дитина та постраждали 5 людей.

Перед тим загарбники обстріляли Краматорськ: по місту було випущено сім снарядів. Постраждали промислова зона та житлова забудова.

Ще раніше під ворожою атакою опинився приватний сектор та постраждали люди у Краматорську.

