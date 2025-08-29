RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Россияне ударили по отделению "Новой почты" в Краматорске, есть погибший

Фото: россияне ударили по отделению "Новой почты" в Краматорске (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска днем 29 августа нанесли удар дроном по отделению "Новой почты" в Краматорске Донецкой области. Погиб один человек, также есть пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Враг попал беспилотником в отделение "Новой почты". Погиб 49-летний мужчина, ранена 13-летняя девушка", - сообщил Филашкин.

По его словам, окончательный объем повреждений сейчас устанавливается.

"Берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!", - подчеркнул глава ОВА.

 

Фото: последствия удара РФ по отделению "Новой почты" в Краматорске (t.me/VadymFilashkin)

 

Обстрелы Краматорска

Напомним, 23 августа российские террористы массированно обстреляли Краматорск Донецкой области. За сутки в городе прогремели более 40 взрывов.

Также 22 августа в течение часа в городе прогремело более 30 взрывов.

Днем агрессор ударил по частному сектору города. В результате около десяти взрывов, пострадали три человека.

В ночь на 21 августа террористы сбросили на Краматорск фугасную авиабомбу. Повреждены жилые и офисные помещения, а также хозяйственная техника.

