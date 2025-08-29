Россияне ударили по отделению "Новой почты" в Краматорске, есть погибший

Обстрелы Краматорска

Напомним, 23 августа российские террористы массированно обстреляли Краматорск Донецкой области. За сутки в городе прогремели более 40 взрывов.

Также 22 августа в течение часа в городе прогремело более 30 взрывов.

Днем агрессор ударил по частному сектору города. В результате около десяти взрывов, пострадали три человека.

В ночь на 21 августа террористы сбросили на Краматорск фугасную авиабомбу. Повреждены жилые и офисные помещения, а также хозяйственная техника.