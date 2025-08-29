Россияне ударили по отделению "Новой почты" в Краматорске, есть погибший

Фото: россияне ударили по отделению "Новой почты" в Краматорске (t.me/VadymFilashkin)

Российские войска днем 29 августа нанесли удар дроном по отделению "Новой почты" в Краматорске Донецкой области. Погиб один человек, также есть пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.