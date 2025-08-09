Росіяни вдарили по меблевому магазину в Харкові: вже 6 постраждалих

Російські окупанти вдарили дроном по меблевому магазину в Київському районі Харкова. За попередніми даними, поранення дістали шестеро людей, на місці працюють екстрені служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківського міського голови Ігоря Терехова.

"Маємо інформацію про влучання ворожого БпЛА у меблевий магазин у Київському районі Харкова", - наголосив Терехов.

Як зауважив мер міста, майже відразу після удару з'явилась інформація про перших поранених. А вже станом на 16:35 було відомо, що постраждали 6 людей.

"На місці працюють екстрені служби. На цю хвилину відомо про 6 постраждалих", - зазначив він.

Варто додати, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зауважив, що серед постраждалих є підлітка.

"Серед постраждалих в Київському районі Харкова 17-річна дівчина. Четверо постраждалих жінок шпиталізували. Медики надають всю необхідну допомогу", - сказав він.