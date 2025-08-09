ua en ru
Росіяни вдарили по меблевому магазину в Харкові: вже 6 постраждалих

Харків, Субота 09 серпня 2025 16:54
Росіяни вдарили по меблевому магазину в Харкові: вже 6 постраждалих Фото: окупанти вдарили по магазину в Харкові (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти вдарили дроном по меблевому магазину в Київському районі Харкова. За попередніми даними, поранення дістали шестеро людей, на місці працюють екстрені служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківського міського голови Ігоря Терехова.

"Маємо інформацію про влучання ворожого БпЛА у меблевий магазин у Київському районі Харкова", - наголосив Терехов.

Як зауважив мер міста, майже відразу після удару з'явилась інформація про перших поранених. А вже станом на 16:35 було відомо, що постраждали 6 людей.

"На місці працюють екстрені служби. На цю хвилину відомо про 6 постраждалих", - зазначив він.

Варто додати, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зауважив, що серед постраждалих є підлітка.

"Серед постраждалих в Київському районі Харкова 17-річна дівчина. Четверо постраждалих жінок шпиталізували. Медики надають всю необхідну допомогу", - сказав він.

Удари по Україні 9 серпня

Нагадаємо, зранку 9 серпня російські загарбники вдарили дронами по маршрутному автобусу у передмісті Херсона.

Через удар по маршрутці загинули двоє чоловіків. Ще 16 осіб отримали поранення. Серед постраждалих також є троє поліцейських, оскільки правоохоронці потрапили під повторний удар ворога.

Під час спроби поліцейськими дістати з салону автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрона.

Як відомо, загалом в ніч на суботу РФ випустила по Україні 47 дронів і атакувала двома крилатими ракетами "Іскандер-К". Сили ППО знешкодили крилату ракету та 16 ворожих безпілотників. Проте все ж було зафіксовано влучання 31 дронів на 15 локаціях.

Як відомо, росіяни зранку атакували Дніпро ракетами. Поранення отримали жінка 1984 р.н. та двоє чоловіків 1995 і 2004 р.н.

