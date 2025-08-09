Росіяни вдарили по меблевому магазину в Харкові: вже 6 постраждалих
Російські окупанти вдарили дроном по меблевому магазину в Київському районі Харкова. За попередніми даними, поранення дістали шестеро людей, на місці працюють екстрені служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківського міського голови Ігоря Терехова.
"Маємо інформацію про влучання ворожого БпЛА у меблевий магазин у Київському районі Харкова", - наголосив Терехов.
Як зауважив мер міста, майже відразу після удару з'явилась інформація про перших поранених. А вже станом на 16:35 було відомо, що постраждали 6 людей.
"На місці працюють екстрені служби. На цю хвилину відомо про 6 постраждалих", - зазначив він.
Варто додати, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зауважив, що серед постраждалих є підлітка.
"Серед постраждалих в Київському районі Харкова 17-річна дівчина. Четверо постраждалих жінок шпиталізували. Медики надають всю необхідну допомогу", - сказав він.
Удари по Україні 9 серпня
Нагадаємо, зранку 9 серпня російські загарбники вдарили дронами по маршрутному автобусу у передмісті Херсона.
Через удар по маршрутці загинули двоє чоловіків. Ще 16 осіб отримали поранення. Серед постраждалих також є троє поліцейських, оскільки правоохоронці потрапили під повторний удар ворога.
Під час спроби поліцейськими дістати з салону автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрона.
Як відомо, загалом в ніч на суботу РФ випустила по Україні 47 дронів і атакувала двома крилатими ракетами "Іскандер-К". Сили ППО знешкодили крилату ракету та 16 ворожих безпілотників. Проте все ж було зафіксовано влучання 31 дронів на 15 локаціях.
Як відомо, росіяни зранку атакували Дніпро ракетами. Поранення отримали жінка 1984 р.н. та двоє чоловіків 1995 і 2004 р.н.