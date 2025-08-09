ua en ru
Россияне ударили по мебельному магазину в Харькове: уже 6 пострадавших

Харьков, Суббота 09 августа 2025 16:54
UA EN RU
Россияне ударили по мебельному магазину в Харькове: уже 6 пострадавших Фото: оккупанты ударили по магазину в Харькове (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты ударили дроном по мебельному магазину в Киевском районе Харькова. По предварительным данным, ранения получили шесть человек, на месте работают экстренные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковского городского головы Игоря Терехова.

"Есть информация о попадании вражеского БПЛА в мебельный магазин в Киевском районе Харькова", - подчеркнул Терехов.

Как отметил мэр города, почти сразу после удара появилась информация о первых раненых. А уже по состоянию на 16:35 было известно, что пострадали 6 человек.

"На месте работают экстренные службы. На эту минуту известно о 6 пострадавших", - отметил он.

Стоит добавить, что председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что среди пострадавших есть подросток.

"Среди пострадавших в Киевском районе Харькова 17-летняя девушка. Четверо пострадавших женщин госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сказал он.

Удары по Украине 9 августа

Напомним, утром 9 августа российские захватчики ударили дронами по маршрутному автобусу в пригороде Херсона.

Из-за удара по маршрутке погибли двое мужчин. Еще 16 человек получили ранения. Среди пострадавших также есть трое полицейских, поскольку правоохранители попали под повторный удар врага.

Во время попытки полицейскими достать из салона автобуса тела погибших произошло повторное попадание FPV-дрона.

Как известно, всего в ночь на субботу РФ выпустила по Украине 47 дронов и атаковала двумя крылатыми ракетами "Искандер-К". Силы ПВО обезвредили крылатую ракету и 16 вражеских беспилотников. Однако все же было зафиксировано попадание 31 дрона на 15 локациях.

Как известно, россияне утром атаковали Днепр ракетами. Ранения получили женщина 1984 г.р. и двое мужчин 1995 и 2004 г.р.

