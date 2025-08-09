ua en ru
Сб, 09 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ранковий обстріл Дніпра: рятувальники показали фото наслідків удару

Субота 09 серпня 2025 08:22
UA EN RU
Ранковий обстріл Дніпра: рятувальники показали фото наслідків удару Фото: рятувальники показали фото наслідків удару по Дніпру (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вранці, 9 серпня, атакували Дніпро. Рятувальники показали наслідки ворожого обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.

"Вранці росіяни завдали удару по місту. Поранення отримали жінка 1984 р.н. та двоє чоловіків 1995 і 2004 р.н. – їхньому життю нічого не загрожує", - повідомили у ДСНС.

Також зазначається, що в результаті обстрілу пошкоджено одне з підприємств, понівечені легкові авто, а також виникла пожежа у будівлі, що не експлуатується. Рятувальники оперативно загасили вогонь.

Нічна атака РФ 9 серпня

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Україну ударними дронами з декількох напрямків.

Так, під атакою опинилося місто Чугуїв, Харківської області. За попередніми даними, дрони вдарили по одному з віддалених мікрорайонів міста. Внаслідок обстрілу БПЛА відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку.

Також повідомлялось про удар по Балаклійській громаді. Там дрони були спрямовані на центральну частину міста, де зафіксовано кілька точок влучання.

Окрім того, російська армія сьогодні вранці, 9 серпня, завдала ракетного удару по Дніпру. У місті зафіксовано руйнування, є постраждалі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Вторгнення Росії до України Ракетний удар
Новини
Ранковий обстріл Дніпра: рятувальники показали фото наслідків удару
Ранковий обстріл Дніпра: рятувальники показали фото наслідків удару
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН