Ранковий обстріл Дніпра: рятувальники показали фото наслідків удару
Російські війська сьогодні вранці, 9 серпня, атакували Дніпро. Рятувальники показали наслідки ворожого обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.
"Вранці росіяни завдали удару по місту. Поранення отримали жінка 1984 р.н. та двоє чоловіків 1995 і 2004 р.н. – їхньому життю нічого не загрожує", - повідомили у ДСНС.
Також зазначається, що в результаті обстрілу пошкоджено одне з підприємств, понівечені легкові авто, а також виникла пожежа у будівлі, що не експлуатується. Рятувальники оперативно загасили вогонь.
Нічна атака РФ 9 серпня
Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Україну ударними дронами з декількох напрямків.
Так, під атакою опинилося місто Чугуїв, Харківської області. За попередніми даними, дрони вдарили по одному з віддалених мікрорайонів міста. Внаслідок обстрілу БПЛА відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку.
Також повідомлялось про удар по Балаклійській громаді. Там дрони були спрямовані на центральну частину міста, де зафіксовано кілька точок влучання.
Окрім того, російська армія сьогодні вранці, 9 серпня, завдала ракетного удару по Дніпру. У місті зафіксовано руйнування, є постраждалі.