ua en ru
Ср, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни вдарили КАБами по вугільних підприємствах у Донецькій області

Донецька область, Середа 05 листопада 2025 15:37
UA EN RU
Росіяни вдарили КАБами по вугільних підприємствах у Донецькій області Ілюстративне фото: Росія вдарила по вугільних підприємствах у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти атакували вугільні підприємства в Донецькій області. По них запустили керовані авіабомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України у Facebook.

"Унаслідок п'яти авіаударів керованими авіабомбами в Донецькій області постраждали об'єкти підприємств вугільної галузі", - ідеться в повідомленні відомства.

У Міненерго уточнили, що було пошкоджено котельню, адміністративні та складські будівлі. Підприємства станом на зараз не функціонують.

При цьому постраждалих і загиблих унаслідок російських ударів немає.

"Російський терор не припиняється. Ведемо переговори з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони та обладнання для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури", - зазначила міністр енергетики Світлана Гринчук.

Атаки росіян

Нагадаємо, російські окупанти концентрують свої удари на енергетичних об'єктах України.

Зокрема, 20 жовтня ворог вдарив по збагачувальній фабриці енергетичної компанії ДТЕК, що розташована у Дніпропетровській області.

Також 8 вересня росіяни вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК у Донецькій області. Її роботу після атаки було призупинено.

Таким чином росіяни роблять усе, щоб ускладнити для України опалювальний сезон.

Також ворог від початку вересня завдає масованих ударів по енергооб'єктах, через що енергетикам доводиться вводити обмеження електропостачання для побутових споживачів і промисловості.

Сьогодні, 5 вересня, з 07:00 до 21:00 в окремих регіонах України діють графіки відключень світла обсягом від 1 до 2 черг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міненерго Донецька область Авіаудари Війна в Україні
Новини
По 50 тисяч гривень при народженні дитини: Рада ухвалила довгоочікуваний закон
По 50 тисяч гривень при народженні дитини: Рада ухвалила довгоочікуваний закон
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце