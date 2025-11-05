Росіяни вдарили КАБами по вугільних підприємствах у Донецькій області
Російські окупанти атакували вугільні підприємства в Донецькій області. По них запустили керовані авіабомби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України у Facebook.
"Унаслідок п'яти авіаударів керованими авіабомбами в Донецькій області постраждали об'єкти підприємств вугільної галузі", - ідеться в повідомленні відомства.
У Міненерго уточнили, що було пошкоджено котельню, адміністративні та складські будівлі. Підприємства станом на зараз не функціонують.
При цьому постраждалих і загиблих унаслідок російських ударів немає.
"Російський терор не припиняється. Ведемо переговори з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони та обладнання для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури", - зазначила міністр енергетики Світлана Гринчук.
Атаки росіян
Нагадаємо, російські окупанти концентрують свої удари на енергетичних об'єктах України.
Зокрема, 20 жовтня ворог вдарив по збагачувальній фабриці енергетичної компанії ДТЕК, що розташована у Дніпропетровській області.
Також 8 вересня росіяни вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК у Донецькій області. Її роботу після атаки було призупинено.
Таким чином росіяни роблять усе, щоб ускладнити для України опалювальний сезон.
Також ворог від початку вересня завдає масованих ударів по енергооб'єктах, через що енергетикам доводиться вводити обмеження електропостачання для побутових споживачів і промисловості.
Сьогодні, 5 вересня, з 07:00 до 21:00 в окремих регіонах України діють графіки відключень світла обсягом від 1 до 2 черг.