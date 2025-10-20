Росія атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК на Дніпропетровщині

Сьогодні, 20 жовтня, російські війська завдали удару по збагачувальній фабриці енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Як повідомили в компанії, внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав, але підприємство зазнало пошкоджень. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу та оцінка завданої шкоди.

"Триває ліквідація наслідків атаки. Наші колеги не постраждали", - зазначили в ДТЕК.

За даними компанії, це вже шостий масштабний удар російських військ по вугільних підприємствах ДТЕК за останні два місяці.

Обстріли ДТЕК

Нагадаємо, зранку 8 вересня росіяни знову вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області. Це був другий удар по підприємству за останні два тижні.

Адже вечері 26 серпня російські війська атакували об'єкти енергетичної компанії ДТЕК у Донецькій області. Під удар потрапила збагачувальна фабрика.

Також 8 жовтня російські війська двічі атакували фабрику ДТЕК у Донецькій області. Як зазначили в компанії, фабрика займається збагаченням вугілля для теплових електростанцій. Її працівники під час атак були в укритті, ніхто не постраждав.