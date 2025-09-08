РФ знову атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області: її робота паралізована
Зранку 8 вересня росіяни знову вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області. Це вже другий удар по підприємству за останні два тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Зранку ворог знову вдарив по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області. Внаслідок атаки триває руйнація будівлі підприємства та пошкодження технологічного обладнання", - йдеться у повідомленні.
Як уточнили у компанії, це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України.
Робота фабрики наразі повністю паралізована. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи.
Удари по енергетиці
Нагадаємо, вечері 26 серпня російські війська атакували об'єкти енергетичної компанії ДТЕК у Донецькій області. Під удар потрапила збагачувальна фабрика.
В той же день окупанти завдали удару по шахті енергетичної компанії ДТЕК. Внаслідок атаки загинув один працівник, ще троє отримали поранення.
Сьогодні вночі 8 вересня під масованим обстрілом опинився один з об'єктів теплової генерації у Київській області. Наразі рятувальники та енергетики ліквідовують наслідки.
А у місті Шостка Сумської області та в Шосткинському районі сьогодні зранку зникло світло внаслідок російського удару по об’єктах критичної інфраструктури.
