РФ знову атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області: її робота паралізована

Зранку 8 вересня росіяни знову вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області. Це вже другий удар по підприємству за останні два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Робота фабрики наразі повністю паралізована. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи.

Як уточнили у компанії, це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України.

"Зранку ворог знову вдарив по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області. Внаслідок атаки триває руйнація будівлі підприємства та пошкодження технологічного обладнання", - йдеться у повідомленні.

Удари по енергетиці

Нагадаємо, вечері 26 серпня російські війська атакували об'єкти енергетичної компанії ДТЕК у Донецькій області. Під удар потрапила збагачувальна фабрика.

В той же день окупанти завдали удару по шахті енергетичної компанії ДТЕК. Внаслідок атаки загинув один працівник, ще троє отримали поранення.

Сьогодні вночі 8 вересня під масованим обстрілом опинився один з об'єктів теплової генерації у Київській області. Наразі рятувальники та енергетики ліквідовують наслідки.

А у місті Шостка Сумської області та в Шосткинському районі сьогодні зранку зникло світло внаслідок російського удару по об’єктах критичної інфраструктури.

