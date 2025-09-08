ua en ru
Пн, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ знову атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області: її робота паралізована

Понеділок 08 вересня 2025 13:19
UA EN RU
РФ знову атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області: її робота паралізована Фото ілюстративне: РФ атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Ірина Глухова

Зранку 8 вересня росіяни знову вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області. Це вже другий удар по підприємству за останні два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Зранку ворог знову вдарив по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області. Внаслідок атаки триває руйнація будівлі підприємства та пошкодження технологічного обладнання", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили у компанії, це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України.

Робота фабрики наразі повністю паралізована. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи.

Удари по енергетиці

Нагадаємо, вечері 26 серпня російські війська атакували об'єкти енергетичної компанії ДТЕК у Донецькій області. Під удар потрапила збагачувальна фабрика.

В той же день окупанти завдали удару по шахті енергетичної компанії ДТЕК. Внаслідок атаки загинув один працівник, ще троє отримали поранення.

Сьогодні вночі 8 вересня під масованим обстрілом опинився один з об'єктів теплової генерації у Київській області. Наразі рятувальники та енергетики ліквідовують наслідки.

А у місті Шостка Сумської області та в Шосткинському районі сьогодні зранку зникло світло внаслідок російського удару по об’єктах критичної інфраструктури.

Наскільки великі ризики енергокризи взимку - читайте у матеріалі РБК Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Донецька область Енергетики
Новини
РФ переважає у силах утричі, на головних напрямках - у 4-6 разів, - Сирський
РФ переважає у силах утричі, на головних напрямках - у 4-6 разів, - Сирський
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії