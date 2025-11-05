Россияне ударили КАБами по угольным предприятиям в Донецкой области

Российские оккупанты атаковали угольные предприятия в Донецкой области. По ним запустили управляемые авиабомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины в Facebook .

"В результате пяти авиаударов управляемыми авиабомбами в Донецкой области пострадали объекты предприятий угольной отрасли", - сказано в сообщении ведомства.

В Минэнерго уточнили, что были повреждены котельная, административные и складские здания. Предприятия по состоянию на сейчас не функционируют.

При этом пострадавших и погибших в результате российских ударов нет.

"Российский террор не прекращается. Ведем переговоры с партнерами по усилению противовоздушной обороны и оборудования для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры", - отметила министр энергетики Светлана Гринчук.