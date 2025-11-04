Як вимикатимуть світло у Києві 5 листопада: оприлюднено графіки

У Києві завтра, 5 листопада, знову діятимуть графіки відключень світла. Електропостачання можуть обмежувати на період до 4 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з початку осені Росія посилила масштабні удари по енергетичних об'єктах України.

Спочатку російські окупанти зосередили свої удари по енергооб'єктах України, які розташовані в областях, які межують із Росією.

Пізніше росіяни розширили географію своїх ударів. Зокрема, вони пошкодили енергетичні об'єкти в Києві та Київській області.

Сьогодні ворожі солдати вдарили по енергетичному об'єкту ДТЕК в Одеській області. У компанії зазначали, що пошкодження були значними.

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії.

Як повідомили в "Укренерго", в Україні завтра, 5 листопада, вимикатимуть світло побутовим споживачам.

За інформацією компанії, в окремих регіонах графіки погодинних відключень світла обсягом від 1 до 2 черг діятимуть з 07:00 до 21:00.

При цьому графіки обмеження потужності для промисловості планують застосувати з 07:00 до 22:00.