ua en ru
Вт, 04 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Як вимикатимуть світло у Києві 5 листопада: оприлюднено графіки

Київ, Вівторок 04 листопада 2025 21:55
UA EN RU
Як вимикатимуть світло у Києві 5 листопада: оприлюднено графіки Фото: оприлюднено графіки відключень світла у Києві 5 листопада (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві завтра, 5 листопада, знову діятимуть графіки відключень світла. Електропостачання можуть обмежувати на період до 4 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

За даними ДТЕК, завтра світло планують вимикати таким чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 14:00 до 18:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 14:00 до 18:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 16:00 до 19:30;
  • 2.2 черга - світла не буде з 16:00 до 19:30;
  • 3.1 черга - світла не буде з 7:00 до 11:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 7:00 до 11:00 та з 19:00 до 21:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 17:30 до 21:00;
  • 4.2 черга - світла не буде з 17:30 до 21:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 10:30 до 14:30;
  • 5.2 черга - світла не буде з 10:30 до 14:30;
  • 6.1 черга - світло буде весь день;
  • 6.2 черга - світло буде весь день.

Фото: графіки відключень світла в Києві 5 листопада (t.me/dtek_ua)

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з початку осені Росія посилила масштабні удари по енергетичних об'єктах України.

Спочатку російські окупанти зосередили свої удари по енергооб'єктах України, які розташовані в областях, які межують із Росією.

Пізніше росіяни розширили географію своїх ударів. Зокрема, вони пошкодили енергетичні об'єкти в Києві та Київській області.

Сьогодні ворожі солдати вдарили по енергетичному об'єкту ДТЕК в Одеській області. У компанії зазначали, що пошкодження були значними.

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії.

Як повідомили в "Укренерго", в Україні завтра, 5 листопада, вимикатимуть світло побутовим споживачам.

За інформацією компанії, в окремих регіонах графіки погодинних відключень світла обсягом від 1 до 2 черг діятимуть з 07:00 до 21:00.

При цьому графіки обмеження потужності для промисловості планують застосувати з 07:00 до 22:00.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київ Графіки відключення світла Відключеня світла
Новини
Де в Україні завтра вимикатимуть світло: список областей та графіки
Де в Україні завтра вимикатимуть світло: список областей та графіки
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце