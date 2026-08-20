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Росіяни вдарили дронами по Одещині, є постраждалі

12:54 20.08.2026 Чт
2 хв
Що відомо про перші наслідки ворожої атаки?
aimg Юлія Капітонова
Росіяни вдарили дронами по Одещині, є постраждалі Фото: Росія знову б'є по Одещині (DSNSODE)
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20 серпня російські окупанти знову скерували свої безпілотники на Одеську область. Зафіксовано нові влучання.

Про це заявив глава Одеської ОДА (ОВА) Олег Кіпер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Телеграм.

За словами Кіпера, армія РФ била по регіону ударними безпілотниками.

Він також додав, що один із ворожих дронів пошкодив фасад та скління ресторану.

"На жаль, на цю хвилину відомо про 4 постраждалих", - заявив глава ОДА.

Окрім того, Кіпер уточнив, що вся інформація про наслідки нової російської атаки наразі з'ясовується.

До речі, минулої ночі противник вкотре масовано атакував південь Одеської області. Росіяни знову завдавали ударів по цивільній інфраструктурі.

"Внаслідок атаки у кількох населених пунктах фіксуються перебої з подачею електроенергії", - повідомив глава ОВА.

За його словами, вранці без світла залишилися 13 тисяч українців.

Окрім того, вказано, що на ще одній локації сталося загоряння двох причепів від вантажних автомобілів із продуктами харчування.

"Пожежі, що виникли, наразі повністю ліквідовані", - підтвердив Кіпер.

Нагадаємо, в Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок російського удару 20 серпня.

Також ми писали, хто за допомогою кулемета зміг знищиту одну з російких крилатих ракет.

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