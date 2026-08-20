Кулемет знищив крилату ракету РФ: прикордонники показали перші фото

Одну з російських крилатих ракет, яка вночі 20 серпня атакувала Україну, вдалося знешкодити за допомогою звичайного кулемета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.

"Прикордонники збили крилату ракету з кулемета", - йдеться в дописі ДПСУ.

За словами прикордонників, успішне перехоплення ворожої цілі відбулося у Київській області.

Це вдалося зробити одній із мобільних вогневих груп. Як виявилося, захисники знищили крилату ракету, яка летіла безпосередньо на Київ.

Ще одна крилата ракета РФ не змогла прорватися на Київ 20 серпня (Фото: DPSUkr)

У Державній прикордонній службі також наголосили, що вона не завдала жодної шкоди мирному населенню України, помешканням людей чи їхньому майну.

Ще одна крилата ракета РФ не змогла прорватися на Київ 20 серпня (Фото: DPSUkr)

"Збита ціль впала поза межами населених пунктів", - уточнили прикордонники.

Ще одна крилата ракета РФ не змогла прорватися на Київ 20 серпня (Фото: DPSUkr)

До речі, протягом минулої ночі російські загарбники використали для атаки на Україну ракети та дрони різних типів.

Ще одна крилата ракета РФ не змогла прорватися на Київ 20 серпня (Фото: DPSUkr)

Вранці Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що ППО змогла знешкодити 186 ворожих цілей, зокрема 39 ракет.

Також стало відомо, що уночі 20 серпня головними цілями противника були саме Київ та область.

Згідно з останніми даними, ця атака РФ обірвала життя вже 14 цивільних.