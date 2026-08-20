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Россияне ударили дронами по Одесской области, есть пострадавшие

12:54 20.08.2026 Чт
2 мин
Что известно о первых последствиях вражеской атаки?
aimg Юлия Капитонова
Россияне ударили дронами по Одесской области, есть пострадавшие Фото: Россия снова бьет по Одесской области (DSNSODE)
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20 августа российские оккупанты снова направили свои беспилотники на Одесскую область. Зафиксированы новые попадания.

Об этом заявил глава Одесской ОГА (ОВА) Олег Кипер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Телеграмм.

По словам Кипера, армия РФ атаковала регион ударными беспилотниками.

Он также добавил, что один из вражеских дронов повредил фасад и остекление ресторана.

"К сожалению, на данный момент известно о 4 пострадавших", - заявил глава ОГА.

Кроме того, Кипер уточнил, что вся информация о последствиях новой российской атаки выясняется.

Кстати, минувшей ночью противник еще раз массированно атаковал юг Одесской области. Россияне снова наносили удары по гражданской инфраструктуре.

"В результате атаки в нескольких населенных пунктах фиксируются перебои с подачей электроэнергии", - сообщил глава ОВА.

По его словам, утром без света осталось 13 тысяч украинцев.

Кроме того, указано, что еще на одной локации произошло возгорание двух прицепов от грузовых автомобилей с продуктами питания.

"Возникшие пожары сейчас полностью ликвидированы", - подтвердил Кипер.

Напомним, в Киеве снова возросло число погибших в результате российского удара 20 августа.

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