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Міноборони РФ виступило з цинічною заявою після вбивства цивільних у Києві та області

10:39 20.08.2026 Чт
2 хв
Російські військові публічно хизуються своїми злочинами
aimg Юлія Капітонова
Міноборони РФ виступило з цинічною заявою після вбивства цивільних у Києві та області Фото: Атака РФ на Київ 20 серпня (DSNSKyiv)
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Вранці 20 серпня Міністерство оборони Росії фактично визнало, що їхня армія скоїла нові масштабні воєнні злочини проти мирного населення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МО РФ.

Вороже оборонне відомство у власному Telegram-каналі опублікувало фото пусків ракет зі своїх кораблів у відкритому морі.

На ньому росіяни розмістили цинічний підпис: "Б'єм залпом".

Окрім того, окремо Міноборони РФ розмістило коментар під цією світлиною: "Наводимо переконливі аргументи".

Міноборони РФ виступило з цинічною заявою після вбивства цивільних у Києві та області

Росія навіть не приховує свої воєнні злочини (Фото: скриншот)

Ба більше, ворог безсоромно похизувався, що його Збройні сили вночі 20 серпня завдали по Україні саме масованого удару.

У Міноборони РФ підтвердили, що цього разу застосували високоточну зброю наземного, повітряного та морського базування, а також далекобійні ударні дрони.

Росіяни опублікували список нібито уражених військових цілей у Києві та області, однак жодних підтверджень цим вигадкам немає.

МО РФ жодним чином не згадало про те, що нова російська атака обірвала життя 13 мирних українців, а також призвела до поранення ще десятків цивільних.

До речі, в російському оборонному відомстві визнали, що минулої ночі Україна била по країні-агресорці сотнями дронів. У ворожому Міноборони стверджують, що їхня ППО нібито знешкодила 726 цілей.

Раніше РБК-Україна розповідало, як українська ППО відбивала нову атаку РФ та скільки ракет не долетіли до цілей цього разу.

Окрім того, ми зібрали всі найважливіші подробиці про масований удар Росії по Україні вночі 20 серпня.

На тлі останніх подій глава МЗС Андрій Сибіга екстрено звернувся до всіх союзників.

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