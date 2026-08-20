Міноборони РФ виступило з цинічною заявою після вбивства цивільних у Києві та області

Вранці 20 серпня Міністерство оборони Росії фактично визнало, що їхня армія скоїла нові масштабні воєнні злочини проти мирного населення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МО РФ.

Вороже оборонне відомство у власному Telegram-каналі опублікувало фото пусків ракет зі своїх кораблів у відкритому морі.

На ньому росіяни розмістили цинічний підпис: "Б'єм залпом".

Окрім того, окремо Міноборони РФ розмістило коментар під цією світлиною: "Наводимо переконливі аргументи".

Росія навіть не приховує свої воєнні злочини (Фото: скриншот)

Ба більше, ворог безсоромно похизувався, що його Збройні сили вночі 20 серпня завдали по Україні саме масованого удару.

У Міноборони РФ підтвердили, що цього разу застосували високоточну зброю наземного, повітряного та морського базування, а також далекобійні ударні дрони.

Росіяни опублікували список нібито уражених військових цілей у Києві та області, однак жодних підтверджень цим вигадкам немає.

МО РФ жодним чином не згадало про те, що нова російська атака обірвала життя 13 мирних українців, а також призвела до поранення ще десятків цивільних.

До речі, в російському оборонному відомстві визнали, що минулої ночі Україна била по країні-агресорці сотнями дронів. У ворожому Міноборони стверджують, що їхня ППО нібито знешкодила 726 цілей.