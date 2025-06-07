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Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: пошкоджено дитсадок, є жертва

Фото: Росіяни вдарили по Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У результаті ворожого удару КАБами по Межівській громаді Дніпропетровської області постраждав дитячий садок. Через ворожий обстріл також загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За даними глави ОВА, російські військові сьогодні, 7 червня, вдарили по Синельниківщині Межівської громади.

"Там, через атаку росіян КАБами, загинув місцевий. Співчуття рідним і близьким... Серед пошкоджень- 5 приватних будинків і дитячий садок", додав Лисак.

Повітряна атака РФ в ніч на 7 червня

В ніч на 7 червня російські терористи масовано атакували Україну дронами-камікадзе, ракетами і керованими авіабомбами.

Зокрема, ворог обстрілював Дніпро та Дніпропетровську область ударними безпілотниками і ракетами. У Дніпрі та Павлограді було чутно вибухи.

Крім того, росіяни обстріляли Харків рекордну кількість разів з початку повномасштабного вторгнення.

Надвечір ворог завдав нового удару по Харкову. Цього разу застосувавши дві керовані авіабомби КАБ.

Серед іншого росіяни ударили керованими авіабомбами по дитячій залізниці. РБК-Україна показувало фото руйнувань після атаки.

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Дніпропетровська областьВійна Росії проти України