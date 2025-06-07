Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: пошкоджено дитсадок, є жертва

Повітряна атака РФ в ніч на 7 червня

В ніч на 7 червня російські терористи масовано атакували Україну дронами-камікадзе, ракетами і керованими авіабомбами.

Зокрема, ворог обстрілював Дніпро та Дніпропетровську область ударними безпілотниками і ракетами. У Дніпрі та Павлограді було чутно вибухи.

Крім того, росіяни обстріляли Харків рекордну кількість разів з початку повномасштабного вторгнення.

Надвечір ворог завдав нового удару по Харкову. Цього разу застосувавши дві керовані авіабомби КАБ.

Серед іншого росіяни ударили керованими авіабомбами по дитячій залізниці. РБК-Україна показувало фото руйнувань після атаки.

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