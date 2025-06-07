Россияне ударили по Днепропетровщине: поврежден детсад, есть жертва

Воздушная атака РФ в ночь на 7 июня

В ночь на 7 июня российские террористы массированно атаковали Украину дронами-камикадзе, ракетами и управляемыми авиабомбами.

В частности, враг обстреливал Днепр и Днепропетровскую область ударными беспилотниками и ракетами. В Днепре и Павлограде были слышны взрывы.

Кроме того, россияне обстреляли Харьков рекордное количество раз с начала полномасштабного вторжения.

К вечеру враг нанес новый удар по Харькову. На этот раз применив две управляемые авиабомбы КАБ.

Среди прочего россияне ударили управляемыми авиабомбами по детской железной дороге. РБК-Украина показывало фото разрушений после атаки.

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