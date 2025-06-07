ua en ru
Сб, 07 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Пожежі, загиблі і постраждалі: фото наслідків найпотужнішої атаки РФ по Харкову

Субота 07 червня 2025 07:53
UA EN RU
Пожежі, загиблі і постраждалі: фото наслідків найпотужнішої атаки РФ по Харкову Фото: наслідки прильоту по одному з будинків (t.me/synegubov)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти в ніч проти 7 червня здійснили найпотужнішу атаку по Харкову за весь час повномасштабної війни. Внаслідок обстрілу виникли пожежі, є загиблі та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова, глави Харківської ОВА Олега Синєгубова і канал ДСНС України.

"За попередніми даними, внаслідок терористичного обстрілу Харкова, на дану хвилину зафіксовано пошкодження 18 багатоквартирних будинків (у трьох з них пошкоджено конструктив) та 13 приватних обійсть", - пише Терехов о 07:39.

Фото: наслідки ворожої атаки РФ по Харкову 7 червня (Харківська ОВА і ДСНС України)

Пошкодження та руйнування по кожному району

Під атакою ворожих дронів, бомб і ракети опинилися Київський, Основ'яновській райони, і околиця міста.

Київський район

"Попередньо, внаслідок влучання 40 БпЛА, 4 КАБ та 1 ракети по території цивільного підприємства спалахнула пожежа на площі 10000 метрів квадратних. Зафіксовано влучання в чотири будівлі цеху. Під завали можуть знаходитися люди", - написав Синєгубов близко 7 ранку.

Крім того, зафіксовано влучання БпЛА:

  • в дерево біля двоповерхового житлового будинку;
  • в приватний будинок з послідуючим загоранням на площі 10 метрів квадратних;
  • в землю, спалахнула господарча споруда на площі 10 метрів квадратних.

Основ'янський район

Тут фіксувалося влучання БпЛА в 9-ти поверховий житловий будинок. Сталося загорання 12 квартир на 7, 8 та 9 му поверсі на площі 600 метрів квадратних.

"З-під завалів деблокували жінку. Медики надають постраждалій допомогу. Також горіли два автомобілі", - інформував глава ОВА.

Околиця Харкова

"Також на околиці Харкова внаслідок влучання 3 БпЛА типу "Шахед" в покинуту будівлю коровника та 5 БпЛА на відкриту територію - спалахнула пожежа. На щастя, без постраждалих", - повідомив Синєгубов.

Постраждалі

Близко 7-ї ранку стало відомо, що внаслідок ворожого обстрілу постраждали 17 людей, з яких двоє дітей - дівчинка 14 років і 1,5 місячне немовля. Крім того, одна людина загинула.

Однак станом в 07:17 Терехов написав, що внаслідок обстрілу загинули троє людей.

Найпотужніша атака по Харкову

Нагадаємо, сьогодні зранку мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни вчинили найпотужнішу атаку по Харкову за весь час російського вторгнення.

"Харків наразі переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Станом на цю хвилину за півтори години у місті пролунало щонайменше 40 вибухів... Це - відвертий терор проти мирного населення Харкова", - писав Терехов о 04:38.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігор Терехов Харків Війна в Україні
NEWS
Після "Павутини" РФ змогла підняти для атаки тільки 7 бомбардувальників, - ЗМІ
Після "Павутини" РФ змогла підняти для атаки тільки 7 бомбардувальників, - ЗМІ
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках