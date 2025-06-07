Пожежі, загиблі і постраждалі: фото наслідків найпотужнішої атаки РФ по Харкову

Російські окупанти в ніч проти 7 червня здійснили найпотужнішу атаку по Харкову за весь час повномасштабної війни. Внаслідок обстрілу виникли пожежі, є загиблі та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова, глави Харківської ОВА Олега Синєгубова і канал ДСНС України.

"За попередніми даними, внаслідок терористичного обстрілу Харкова, на дану хвилину зафіксовано пошкодження 18 багатоквартирних будинків (у трьох з них пошкоджено конструктив) та 13 приватних обійсть", - пише Терехов о 07:39.

Фото: наслідки ворожої атаки РФ по Харкову 7 червня (Харківська ОВА і ДСНС України)

Пошкодження та руйнування по кожному району

Під атакою ворожих дронів, бомб і ракети опинилися Київський, Основ'яновській райони, і околиця міста.

Київський район

"Попередньо, внаслідок влучання 40 БпЛА, 4 КАБ та 1 ракети по території цивільного підприємства спалахнула пожежа на площі 10000 метрів квадратних. Зафіксовано влучання в чотири будівлі цеху. Під завали можуть знаходитися люди", - написав Синєгубов близко 7 ранку.

Крім того, зафіксовано влучання БпЛА:

в дерево біля двоповерхового житлового будинку;

в приватний будинок з послідуючим загоранням на площі 10 метрів квадратних;

в землю, спалахнула господарча споруда на площі 10 метрів квадратних.

Основ'янський район

Тут фіксувалося влучання БпЛА в 9-ти поверховий житловий будинок. Сталося загорання 12 квартир на 7, 8 та 9 му поверсі на площі 600 метрів квадратних.

"З-під завалів деблокували жінку. Медики надають постраждалій допомогу. Також горіли два автомобілі", - інформував глава ОВА.

Околиця Харкова

"Також на околиці Харкова внаслідок влучання 3 БпЛА типу "Шахед" в покинуту будівлю коровника та 5 БпЛА на відкриту територію - спалахнула пожежа. На щастя, без постраждалих", - повідомив Синєгубов.

Постраждалі

Близко 7-ї ранку стало відомо, що внаслідок ворожого обстрілу постраждали 17 людей, з яких двоє дітей - дівчинка 14 років і 1,5 місячне немовля. Крім того, одна людина загинула.

Однак станом в 07:17 Терехов написав, що внаслідок обстрілу загинули троє людей.