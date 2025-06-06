Росіяни масовано атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів
Російський агресор запустив у напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.
Перші безпілотники у повітряному просторі України були зафіксовані о 22:46 та рухалися:
- на межі Миколаївської та Херсонської областей, курс північно-західний;
- у Дніпропетровській області на північний захід;
О 23:01 військові зафіксували рух дронів:
- з Миколаївської області курсом на Кіровоградську область;
- з в акваторії Чорного моря, курсом на Одеську область.
Станом на 23:17 ворожі ударні дрони рухалися:
- з Харківської області, курсом на Полтавську область;
- на межі Миколаївської та Кіровоградської областей;
- на півночі Запорізької області, курсом на Дніпропетровську область;
- з Курської області, РФ в напрямку Сумської області;
- у напрямку міста Кременчук.
О 23:22 військові повідомили про наближення БпЛА до Полтави. Також фіксується наближення дронів курсом на Одесу та Одеську область.
Станом на 23:35 російські дрони рухалися на півночі Сумської області курсом на Чернігівську область.
О 23:39 повідомлялося про декілька БпЛА курсом на Первомайськ.
О 23:43 військові повідомили про рух дронів з акваторії Чорного моря, курсом на Чорноморськ/Затоку.
Станом на 23:52 російські "Шахеди" рухалися:
- на півночі Сумської області, курс південно-західний;
- на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курсом на Вінницьку область;
- на Чорноморськ/Одесу.
О 00:04 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА з південного сходу в напрямку Овідіополя Одеської області.
О 00:14 військові повідомили, що основна маса "Шахедів" рухається на півночі та в центрі, зокрема в Сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській областях.
О 00:25 російські БпЛА фіксувалися на півдні Сумської області, курсом на Полтавську область.
Станом на 00:36 ворожі безпілотники рухалися:
- з Чернігівської області курсом на Київську область;
- у Вінницькій області, курс північно-західний;
- в Чернігівській області, курс західний;
- у Сумській області, курс південний;
- в Харківській області, курс південний\південно-західний.
Станом на 00:31 карта повітряних тривог України виглядала так:
Масований комбінований обстріл України
В ніч на 6 червня російські терористи масовано атакували Україну крилатими і балістичними ракетами та ударними дронами.
Об'єктами удару стали Київ та більшість областей країни. Загалом агресор випустив по країні понад 400 безпілотників і 45 ракет різних типів. Пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру, є загиблі та багато поранених серед цивільного населення.
Масований обстріл став "помстою" за операцію СБУ "Павутина" від 1 червня, під час якої були виведені з ладу 41 літак стратегічної авіації РФ.
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