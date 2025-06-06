Росіяни масовано атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Російський агресор запустив у напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.

Станом на 00:31 карта повітряних тривог України виглядала так:

О 00:25 російські БпЛА фіксувалися на півдні Сумської області, курсом на Полтавську область.

О 00:14 військові повідомили, що основна маса "Шахедів" рухається на півночі та в центрі, зокрема в Сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській областях.

О 00:04 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА з південного сходу в напрямку Овідіополя Одеської області.

О 23:43 військові повідомили про рух дронів з акваторії Чорного моря, курсом на Чорноморськ/Затоку.

О 23:39 повідомлялося про декілька БпЛА курсом на Первомайськ.

Станом на 23:35 російські дрони рухалися на півночі Сумської області курсом на Чернігівську область.

О 23:22 військові повідомили про наближення БпЛА до Полтави. Також фіксується наближення дронів курсом на Одесу та Одеську область.

Перші безпілотники у повітряному просторі України були зафіксовані о 22:46 та рухалися:

Масований комбінований обстріл України

В ніч на 6 червня російські терористи масовано атакували Україну крилатими і балістичними ракетами та ударними дронами.

Об'єктами удару стали Київ та більшість областей країни. Загалом агресор випустив по країні понад 400 безпілотників і 45 ракет різних типів. Пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру, є загиблі та багато поранених серед цивільного населення.

Масований обстріл став "помстою" за операцію СБУ "Павутина" від 1 червня, під час якої були виведені з ладу 41 літак стратегічної авіації РФ.

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