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Росіяни масовано атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

П'ятниця 06 червня 2025 23:19
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Росіяни масовано атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів Фото: російські терористи знову масовано атакують Україну дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російський агресор запустив у напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.

Перші безпілотники у повітряному просторі України були зафіксовані о 22:46 та рухалися:

  • на межі Миколаївської та Херсонської областей, курс північно-західний;
  • у Дніпропетровській області на північний захід;

О 23:01 військові зафіксували рух дронів:

  • з Миколаївської області курсом на Кіровоградську область;
  • з в акваторії Чорного моря, курсом на Одеську область.

Станом на 23:17 ворожі ударні дрони рухалися:

  • з Харківської області, курсом на Полтавську область;
  • на межі Миколаївської та Кіровоградської областей;
  • на півночі Запорізької області, курсом на Дніпропетровську область;
  • з Курської області, РФ в напрямку Сумської області;
  • у напрямку міста Кременчук.

О 23:22 військові повідомили про наближення БпЛА до Полтави. Також фіксується наближення дронів курсом на Одесу та Одеську область.

Станом на 23:35 російські дрони рухалися на півночі Сумської області курсом на Чернігівську область.

О 23:39 повідомлялося про декілька БпЛА курсом на Первомайськ.

О 23:43 військові повідомили про рух дронів з акваторії Чорного моря, курсом на Чорноморськ/Затоку.

Станом на 23:52 російські "Шахеди" рухалися:

  • на півночі Сумської області, курс південно-західний;
  • на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курсом на Вінницьку область;
  • на Чорноморськ/Одесу.

О 00:04 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА з південного сходу в напрямку Овідіополя Одеської області.

О 00:14 військові повідомили, що основна маса "Шахедів" рухається на півночі та в центрі, зокрема в Сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській областях.

О 00:25 російські БпЛА фіксувалися на півдні Сумської області, курсом на Полтавську область.

Станом на 00:36 ворожі безпілотники рухалися:

  • з Чернігівської області курсом на Київську область;
  • у Вінницькій області, курс північно-західний;
  • в Чернігівській області, курс західний;
  • у Сумській області, курс південний;
  • в Харківській області, курс південний\південно-західний.

Станом на 00:31 карта повітряних тривог України виглядала так:

Росіяни масовано атакують Україну &quot;Шахедами&quot;: де загроза ударів

Масований комбінований обстріл України

В ніч на 6 червня російські терористи масовано атакували Україну крилатими і балістичними ракетами та ударними дронами.

Об'єктами удару стали Київ та більшість областей країни. Загалом агресор випустив по країні понад 400 безпілотників і 45 ракет різних типів. Пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру, є загиблі та багато поранених серед цивільного населення.

Масований обстріл став "помстою" за операцію СБУ "Павутина" від 1 червня, під час якої були виведені з ладу 41 літак стратегічної авіації РФ.

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