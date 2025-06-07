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У Дніпрі та Павлограді лунають вибухи, міста атакують ракети і БПЛА

Дніпро, Субота 07 червня 2025 04:03
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У Дніпрі та Павлограді лунають вибухи, міста атакують ракети і БПЛА Фото: російські терористи атакують Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи атакують ударними безпілотниками Дніпро та Павлоград. У місті чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, Суспільне Дніпро і Повітряні сили ЗСУ.

"Гучно було у Дніпрі та Павлограді. Про наслідки - згодом. Повітряна тривога триває. Прошу не нехтувати правилами безпеки", - написав Лисак о 03:36.

Суспільне повідомило про вибух у місті о 03:43.

О 03:51 Повітряні сили повідомили ризик застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

За кілька хвилин військові повідомили про наближення ракети в напрямку Дніпра, а також рух ракети в напрямку Павлограда.

Оновлено 04:00

Лисак повідомив про вибухи у Дніпрі та Павлограді.

"Дніпро та Павлоград. Знов гучно. Укриття ще не залишаємо. Загроза триває", - написав він.

Оновлено 04:54

У Дніпрі продовжують лунати вибухи. Моніторингові пабліки повідомляють про рух у напрямку міста ще п'яти дронів.

Обстріли Дніпра

Російські загарбники регулярно обстрілюють Дніпро та Дніпропетровську область. Найбільша кількість обстрілів та руйнувань фіксується у прифронтових населених пунктах області.

Останні потужні удари безпілотниками по Дніпру були зафіксовані наприкінці квітня. Внаслідок атаки загинула людина, у місті спалахнуло багато пожеж.

В Офісі президента Володимира Зеленського заявили про наміри Росії окупувати всю територію України на схід від Дніпра і захопити Одесу та Миколаїв.

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