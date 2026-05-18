Росіяни вдарили балістикою по об'єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині

Увечері 18 травня Росія завдала удару трьома балістичними ракетами по об'єктах "Нафтогазу" у Дніпропетровській області. Зафіксовані пошкодження та руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз "Нафтогазу".
Що відомо
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький підтвердив удар.
"Є пошкодження та руйнування. Оцінити їхній масштаб можна буде лише після відбою тривоги. Найголовніше - станом на цю хвилину персонал атакованих об'єктів не постраждав", - зазначив він.
На місцях працюють усі відповідні служби. Моніторинг безпекової ситуації та уточнення наслідків атак тривають.
Удар по об'єктах "Нафтогазу" - частина масштабної атаки Росії на Україну 18 травня.
Окупанти застосували балістичні ракети "Іскандер-М", крилаті ракети "Іскандер-К" та понад пів тисячі безпілотників. Основний удар припав на Дніпропетровщину - під прицілом опинилися житлові квартали Дніпра, де пролунала серія потужних вибухів.
В Одесі російські безпілотники влучили у три житлові будинки - один із них у Приморському районі зруйновано повністю, серед постраждалих 11-річний хлопчик. Також росіяни атакували три іноземні судна біля Одещини.