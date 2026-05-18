Росіяни вдарили балістикою по об'єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині

Удар по об'єктах "Нафтогазу" - частина масштабної атаки Росії на Україну 18 травня.

Окупанти застосували балістичні ракети "Іскандер-М", крилаті ракети "Іскандер-К" та понад пів тисячі безпілотників. Основний удар припав на Дніпропетровщину - під прицілом опинилися житлові квартали Дніпра, де пролунала серія потужних вибухів.

В Одесі російські безпілотники влучили у три житлові будинки - один із них у Приморському районі зруйновано повністю, серед постраждалих 11-річний хлопчик. Також росіяни атакували три іноземні судна біля Одещини.