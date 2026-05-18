Россияне ударили баллистикой по объектам "Нафтогаза" на Днепропетровщине

Вечером 18 мая Россия нанесла удар тремя баллистическими ракетами по объектам "Нафтогаза" в Днепропетровской области. Зафиксированы повреждения и разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз"Нафтогаза".
Что известно
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий подтвердил удар.
"Есть повреждения и разрушения. Оценить их масштаб можно будет только после отбоя тревоги. Самое главное - по состоянию на эту минуту персонал атакованных объектов не пострадал", - отметил он.
На местах работают все соответствующие службы. Мониторинг ситуации с безопасностью и уточнение последствий атак продолжаются.
Удар по объектам "Нафтогаза" - часть масштабной атаки России на Украину 18 мая.
Оккупанты применили баллистические ракеты "Искандер-М", крылатые ракеты "Искандер-К" и более полутысячи беспилотников. Основной удар пришелся на Днепропетровскую область - под прицелом оказались жилые кварталы Днепра, где прозвучала серия мощных взрывов.
В Одессе российские беспилотники попали в три жилых дома - один из них в Приморском районе разрушен полностью, среди пострадавших 11-летний мальчик. Также россияне атаковали три иностранных судна возле Одесской области.