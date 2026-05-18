RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россияне ударили баллистикой по объектам "Нафтогаза" на Днепропетровщине

23:31 18.05.2026 Пн
1 мин
Какие последствия зафиксировали на атакованных предприятиях?
aimg Екатерина Коваль
Фото: на местах попадания работают спецслужбы (facebook.com/dsns.gov.ua)

Вечером 18 мая Россия нанесла удар тремя баллистическими ракетами по объектам "Нафтогаза" в Днепропетровской области. Зафиксированы повреждения и разрушения.

Что известно

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий подтвердил удар.

"Есть повреждения и разрушения. Оценить их масштаб можно будет только после отбоя тревоги. Самое главное - по состоянию на эту минуту персонал атакованных объектов не пострадал", - отметил он.

Фото: последствия атаки на объекты "Нафтогаза" в Днепропетровской области (https://t.me/NaftogazUA)

На местах работают все соответствующие службы. Мониторинг ситуации с безопасностью и уточнение последствий атак продолжаются.

Удар по объектам "Нафтогаза" - часть масштабной атаки России на Украину 18 мая.

Оккупанты применили баллистические ракеты "Искандер-М", крылатые ракеты "Искандер-К" и более полутысячи беспилотников. Основной удар пришелся на Днепропетровскую область - под прицелом оказались жилые кварталы Днепра, где прозвучала серия мощных взрывов.

В Одессе российские беспилотники попали в три жилых дома - один из них в Приморском районе разрушен полностью, среди пострадавших 11-летний мальчик. Также россияне атаковали три иностранных судна возле Одесской области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Нафтогаз УкраиныДнепропетровская областьВойна в Украине