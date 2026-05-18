Россияне ударили баллистикой по объектам "Нафтогаза" на Днепропетровщине

Вечером 18 мая Россия нанесла удар тремя баллистическими ракетами по объектам "Нафтогаза" в Днепропетровской области. Зафиксированы повреждения и разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз "Нафтогаза ".

Что известно

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий подтвердил удар.

"Есть повреждения и разрушения. Оценить их масштаб можно будет только после отбоя тревоги. Самое главное - по состоянию на эту минуту персонал атакованных объектов не пострадал", - отметил он.

Фото: последствия атаки на объекты "Нафтогаза" в Днепропетровской области

На местах работают все соответствующие службы. Мониторинг ситуации с безопасностью и уточнение последствий атак продолжаются.