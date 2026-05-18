ua en ru
Пн, 18 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне ударили баллистикой по объектам "Нафтогаза" на Днепропетровщине

23:31 18.05.2026 Пн
1 мин
Какие последствия зафиксировали на атакованных предприятиях?
aimg Екатерина Коваль
Россияне ударили баллистикой по объектам "Нафтогаза" на Днепропетровщине Фото: на местах попадания работают спецслужбы (facebook.com/dsns.gov.ua)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Вечером 18 мая Россия нанесла удар тремя баллистическими ракетами по объектам "Нафтогаза" в Днепропетровской области. Зафиксированы повреждения и разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз"Нафтогаза".

Читайте также: Россия уничтожила дотла одну из АЗС "Укрнафты" на Днепропетровщине (видео)

Что известно

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий подтвердил удар.

"Есть повреждения и разрушения. Оценить их масштаб можно будет только после отбоя тревоги. Самое главное - по состоянию на эту минуту персонал атакованных объектов не пострадал", - отметил он.

Россияне ударили баллистикой по объектам &quot;Нафтогаза&quot; на ДнепропетровщинеФото: последствия атаки на объекты "Нафтогаза" в Днепропетровской области (https://t.me/NaftogazUA)

На местах работают все соответствующие службы. Мониторинг ситуации с безопасностью и уточнение последствий атак продолжаются.

Удар по объектам "Нафтогаза" - часть масштабной атаки России на Украину 18 мая.

Оккупанты применили баллистические ракеты "Искандер-М", крылатые ракеты "Искандер-К" и более полутысячи беспилотников. Основной удар пришелся на Днепропетровскую область - под прицелом оказались жилые кварталы Днепра, где прозвучала серия мощных взрывов.

В Одессе российские беспилотники попали в три жилых дома - один из них в Приморском районе разрушен полностью, среди пострадавших 11-летний мальчик. Также россияне атаковали три иностранных судна возле Одесской области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Нафтогаз Украины Днепропетровская область Война в Украине
Новости
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
Аналитика
Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым